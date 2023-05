Oroscopo Paolo Fox di oggi 31 maggio 2023/ Si chiude un mese faticoso per Ariete e Toro

Siamo arrivati all’ultimo giorno di un mese il cui cielo ha regalato molte novità e transiti importanti. L’Oroscopo di Paolo Fox, tratto da Radio LatteMiele, chiude questo ciclo, con le indicazioni per oggi, mercoledì 31 maggio 2023. Vediamo come sarà il finale per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro.

Oroscopo Paolo Fox: l’Ariete saluta un maggio tosto, il Toro desidera ufficializzare un rapporto

Ariete, speriamo che questo cielo sia confortante anche se maggio saluta con una carica di tensione eccessiva: con questa Luna opposta, qualche controversia potrebbe capitare. Tuttavia rispetto a quando eri proprio fermo, l’Oroscopo di Paolo Fox si augura che tu sia più contento, perché l’Ariete con le mani in mano non sa stare. Per fortuna il coraggio non manca.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 31 maggio 2023/ Amore agitato per Sagittario e Acquario

Toro, non manca la voglia di impegnarsi, ma le troppe situazioni che stai vivendo possono portare un grande stress: il tuo segno non ama vivere solo di doveri e ogni tanto bisogna anche abbandonarsi al piacere, ovvero staccare la spina, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox. Devi dedicarti a qualcosa che ti piace e cambiare anche rotta in amore, se un sentimento non ti soddisfa: se una storia è rimasta “clandestina” per troppo tempo, hai voglia di renderla ufficiale.

Oroscopo Paolo Fox, 30 maggio 2023/ Classifica segni I Fatti Vostri: da Ariete...

Oroscopo Paolo Fox: una bella giornata per i Gemelli, il Cancro deve prendersì cura di sé

Gemelli, giornata efficace con la Luna in buon aspetto al Sole. In caso di esitazioni, non devi darti colpe, perché è dall’esterno che piovono complicazioni, blocchi o semplicemente ti hanno fatto delle offerte che però sono ancora nell’aria, quindi nulla di concreto, sottolinea l’Oroscopo di Paolo Fox. Se c’è stata agitazione in famiglia, bisogna rilassarsi.

Cancro, giornata agitata all’inizio, ma poi si recupera un buon equilibrio. Superare situazioni che sembravano impossibili da gestire, come l’Oroscopo di Paolo Fox ha spiegato da maggio, è più facile, ma è anche vero che, di recente, c’è stato un problema fisico e quindi c’è chi si dovrà curare un po’ di più, dovrà recuperare una buona energia. Hai bisogno di un momento di maggiore tranquillità.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 30 maggio 2023/ Sagittario e Acquario con occasioni per cambiamenti importanti

© RIPRODUZIONE RISERVATA