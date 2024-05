Oroscopo Paolo Fox di oggi 31 maggio 2024/ Giove e Venere fanno volare molti segni, ma i Pesci…

Questi gruppo di segni è tendenzialmente quello che guadagna di più dalla fine di un mese che è stato indubbiamente pesante. Molto bene Acquario, Gemelli e Leone, mentre il Capricorno potrà vincere delle competizioni. L’unico fanalino di coda è rappresentato dai Pesci che non hanno un momento semplice.

Oroscopo Paolo Fox: il Toro realizza che tutto era come doveva essere, l’Acquario vola nei sentimenti e sul lavoro

Toro, hai preso atto del fatto che è stato giusto chiudere alcune situazioni, sia in amore sia sul lavoro, anche se ti è costato. Molti desiderano rinvigorire i sentimenti, soprattutto chi si è separato o ha attraversato una crisi. Il cielo è favorevole a metterti in gioco e a comprendere che alcune tue azioni recenti sono state utili, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo di Paolo Fox, oggi 30 maggio 2024/ Coraggio arma Pesci, rilancio per Bilancia e...

Acquario, maggio ha portato anche qualche acciacco, ma adesso le stelle sono notevoli: dal 4 al 6 giugno ci saranno tantissimi pianeti favorevoli, anticipa l’Oroscopo di Paolo Fox. Creatività e voglia di fare torneranno attive, così come il desiderio di chiarire ciò che non è andato bene con chi ha cercato di fermarti. Non sono escluse chiusure di alcune collaborazioni, entro la fine della stagione estiva, a favore di nuove occasioni.

Oroscopo di Branko, oggi 30 maggio 2024/ Ariete inarrestabile, inquietudine per Gemelli e...

Recupero anche fisico per il Leone, i Gemelli hanno opportunità da sfruttare. Il punto dell’Oroscopo di Paolo Fox

Leone, il mese che si conclude ti ha portato tanta fatica. Giugno sarà un mese più favorevole e comincia un buon periodo per chiarire questioni messe in discussioni: la nuova posizione di Giove consente conciliazioni e buoni affari. Anche dal punto di vista del tuo benessere, giugno ti darà la possibilità di recuperare, prevede l’Oroscopo di Paolo Fox.

Gemelli, avere così tanti pianeti nel segno rappresenta la possibilità di recupero e una buona volontà. Le stelle ti mettono a disposizione delle opportunità e sarai tu a doverle coglierle, ribadisce l’Oroscopo di Paolo Fox. In questi giorni anche l’amore può tornare vivo: legami importanti e duraturi tornano nella vita dei Gemelli. Regala più tempo al tuo partner e ascoltalo di più. Non rivangare tristi trascorsi, perché i sentimenti porteranno grandi novità.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 30 maggio 2024/ Il Capricorno vince, mentre il Toro ha una nuova vita da costruire

Oroscopo il Paolo Fox: il Capricorno non usi l’arroganza ma l’indifferenza, i Pesci siano cauti, perché il cielo è pesante

Capricorno, potrai vincere delle sfide entro la metà del mese entrante. Cerca di non esagerare con un atteggiamento troppo aggressivo: anche se vuoi vendicarti di qualcuno, cerca di usare l’astuzia e ignora chi è causa del tuo malessere, perché potresti passare dalla parte del torto, anche se hai tutte le tue ragioni. Nel caso volessi impostare dei cambiamenti, il cielo ti sostiene e gli ostacoli sono al minimo, ritiene l’Oroscopo di Paolo Fox.

Pesci, usa saggezza in questo momento, perché il cielo è un po’ pesante e potresti esprimerti in maniera un po’ troppo greve, rischiando di mettere in discussione cose importanti per te. La tua generosità non dovrà essere fraintesa, per cui cerca di non affaticarti troppo, perché sarai più stanco del solito, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox.











© RIPRODUZIONE RISERVATA