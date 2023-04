Oroscopo Paolo Fox di oggi 31 marzo 2023/ Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ultimo giorno del mese che apre le porte al weekend, insieme all’Oroscopo di Paolo Fox di oggi, venerdì 31 marzo 2023, dal sito del Corriere della Sera . Luna e Marte sono i giocatori in campo per questa giornata: vediamo come influiscono su Ariete, Toro, Gemelli e Cancro.

Oroscopo Paolo Fox: l’Ariete è pieno di fascino, il Toro oggi vede uno stop

Ariete, il cielo di questo venerdì ti rende più attrativo del solito e potrai catturare facilmente l’attenzione di chi ti interessa. È un buon quadro astrale per il lavoro, anche perché ti conferisce una visione più ottimista sul futuro. L’Oroscopo di Paolo Fox ti assicura che questo mese si concluderà con una soddisfazione e una vittoria personale! In amore, grazie al tuo essere più accattivante, questo weekend sarà all’insegna della serenità. Se c’è qualcuno che ti piace, cerca di avvicinarlo entro domenica.

GRIGLIA DI PARTENZA MOTOGP/ Alex Marquez in pole position, tris Ducati! GP Argentina

Toro, dopo una settimana intensa, è fisiologica una giornata di fermo e questo venerdì si rannuvola un po’. Nelle relazioni con gli altri possono esserci dei contrasti, con qualcuno che potrebbe arrabbiarsi senza motivo apparente. In amore, cerca di non riversare acredine nel rapporto e l’Oroscopo di Paolo Fox ti anticipa che la giornata ideale per i sentimenti sarà domenica. Non farti manipolare, soprattutto questa sera: c’è qualcuno che vorrà distorcere i tuoi discorsi per tornaconto personale.

DIRETTA MOTOGP/ Gp Argentina 2023 video streaming: un altro Márquez in pole position!

Oroscopo Paolo Fox: un netto miglioramento per i Gemelli, il Cancro avrà un bel weekend per divertirsi e amare

Gemelli, via libera all’azione! Le giornate peggiori sono andate: soprattutto mercoledì ha rappresentato un momento no. Lavoro e svago saranno entrambi premiati e ti accorgerai, da oggi in poi e soprattutto la prossima settimana, che una bella svolta è finalmente arrivata. Se ci sono stati problemi in amore, l’Oroscopo di Paolo Fox spera che siano stati passeggeri, perché ora avrai il favore delle stelle. La capacità di giudizio non è ancora del tutto lucida: attenzione nel valutare cose e persone.

Diretta Formula 1/ Qualifiche: pole position a Verstappen, Ferrari flop! GP Australia

Cancro, finalmente un bel fine settimana! avrai la possibilità di recuperare un sentimento e l’Oroscopo di Paolo Fox te lo consiglia vivamente. Oggi, accetta un invito, divertiti, muoviti, perché avrai delle giornate ottime. Qualche nervosismo sul lavoro, forse perché una persona raccomandata potrebbe cercare di soffiarti il posto o di rallentare il recupero che è già in atto nella tua professione. Hai molta voglia di stare accanto alle persone che ami e soprattutto di scrollarti di dosso un periodo pesante.











© RIPRODUZIONE RISERVATA