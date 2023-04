Oroscopo Paolo Fox di oggi 31 marzo 2023/ Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Ultimo giorno del mese che apre le porte al weekend, insieme all’Oroscopo di Paolo Fox di oggi, venerdì 31 marzo 2023, dal sito del Corriere della Sera. Luna e Marte sono i giocatori in campo per questa giornata: vediamo come influiscono su Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

Oroscopo Paolo Fox: giornata positiva per il Leone, la Vergine deve evitare discussioni

Leone, oggi è una bella giornata che parte con la Luna nel segno: coadiuvata da Giove e Mercurio, facilita il rapporto con gli altri e le belle sensazioni. Potrai anche ricevere belle proposte e contatti che riguardano il lavoro, ma l’Oroscopo di Paolo Fox ti chiede attenzione, in quanto alcuni tuoi punti di vista potrebbero essere di difficile comprensione per gli altri. Favorita la sessualità: lasciati andare e goditi la serata! Sono incoraggiati anche i nuovi incontri.

Vergine, è periodo complicato che ti costringe sempre a lottare e rispondere per qualunque cosa, soprattutto quando vogliono complicarti la vita. Conta fino a dieci prima di dire cose di cui potresti pentirti e confida nel tempo: tutto passa. Oggi è una giornata nervosa: domenica potrai rilassarti un po’, promette l’Oroscopo di Paolo Fox. Non perderti in inutili discussioni in amore che possono esacerbare gli animi: a breve l’umore migliorerà postivamente.

Oroscopo Paolo Fox: la Bilancia mette giudizio, lo Scorpione ha una giornata no

Bilancia, le tensioni planetarie sono ancora presenti, con Mercurio, Sole e Giove, però si allontaneranno in fretta. Sarai allergico alle persone troppo manipolatrici, ma il tuo desiderio è comunque quello di cercare dell’affetto. Evita di sbottare dicendo cose sbagliate sul lavoro e non cedere all’impulsività: sei ancora agitato, perché hai accumulato molte tensioni. In amore, non c’è molta chiarezza e, come già detto per la professione, cerca di non straparlare, perché potresti urtare la sensibilità di qualcuno. Nel caso in cui ci fossero controversie, il consiglio dell’Oroscopo di Paolo Fox è di evitare discussioni che possono degenerare in alterchi verbali. Sarà comunque un fine settimana che regalerà un po’ di saggezza e risulterà positivo.

Scorpione, giornata nervosa. L’Oroscopo di Paolo Fox avverte che in questo weekend potresti esasperare tutto e prendertela troppo per cose di poco conto. Rimanda un appuntamento, se puoi, e cerca di mantenere il sangue freddo, se hai a che fare con un Acquario o un Toro. Non perderti in discussioni inutili in famiglia o con gli amici per futili motivi, ma chiedi di essere più ascoltato per le tue esigenze, sia lavorative sia affettive. Insomma, rimanda le cose più importanti a domenica.











