Oroscopo Paolo Fox di oggi 31 marzo 2024/ Toro, Vergine, Capricorno, Cancro, Scorpione e Pesci

Oroscopo Paolo Fox: Pasqua tranquilla nel caos del Toro, la Vergine non ha voglia di muoversi

Toro, marzo è stato un mese che ha comportato molte responsabilità ed è stato piuttosto difficile. Quelli che stanno peggio sono tra chi ha messo un po’ la testa sotto la sabbia per troppo tempo, rispetto ad alcune problematiche che ora sono esplose: non si potrà più far finta di niente e bisognerà adattarsi ai cambiamenti. Giove ti supporterà per tutte le questioni legali, promette l’Oroscopo di Paolo Fox. La Pasqua sarà piuttosto serena.

Vergine, non hai molta voglia di fare gite fuori porta a Pasqua e Pasquetta e se sarai costretto a farle non ne sarai molto convinto. Ci sono delle questioni di lavoro che ha deciso di definire con la fine delle feste e il consiglio dell’Oroscopo di Paolo Fox è di passare due giorni in totale rilassamento anche se per te non è la cosa più facile del mondo. I rapporti interpersonali necessitano di maggior serenità.

Capricorno, Pasqua di attesa: per questioni familiari, per una casa o per contratti in scadenza. In questi giorni dovresti avere a che fare con persone Scorpione, Cancro o Pesci: attento a non esagerare con le parole! È una Pasqua un po’ impensierita, per l’Oroscopo di Paolo Fox.

Cancro, sei governato dalla Luna, per cui è frequente che,come oggi, tu abbia delle malinconie. Il mese di aprile inizia in modo un po’ confuso, tuttavia dal 16 le cose andranno molto meglio se hai problematiche lavorative o d’amore. Mercurio e Sole sono dissonanti ed è normale che adesso ci siano discussioni. Forse sei in lotta con un’azienda e attendi risposte. Pensa all’amore, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox.

Scorpione, Venere ti rende incline a pensare ai sentimenti e a vivere dei confronti vincenti, soprattutto con Capricorno, Vergine e Pesci. Nelle relazioni più lunghe è fisiologico che ci siano dei momenti un po’ piatti, ma si possono sempre potenziare. La Pasqua potrebbe portare qualche sorpresa: dall’uovo potrebbe uscire un amore appassionato, un obiettivo realizzato o l’opportunità di intraprendere nuovi percorsi, si augura l’Oroscopo di Paolo Fox.

Pesci, Saturno e Marte sono nel segno e portano responsabilità. Ci sono cambiamenti sul lavoro e decisioni da prendere entro maggio, anche eclatanti! Nuove società e collaborazioni possibili. Questa Pasqua sarà con la Luna in opposizione: rilassati, se arrivi da un periodo faticoso consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox.

