Oroscopo Paolo Fox di oggi 31 ottobre 2023/ I Gemelli hanno la Luna nel segno, grande momento per il Cancro

Oroscopo Paolo Fox: l’Ariete ha capacità risolutive, il Toro è ancora afflitto dalle opposizioni

Ariete, bisognerebbe riuscire ad evitare i problemi, ma come si fa? Tu sei una persona che sfida la vita e quindi è normale che ci siano sempre complicazioni. La cosa buona è che, in questo momento, hai veramente la capacità di risolvere alcune discussioni e di metterti in gioco, sia pure con qualche momento di tensione, ma l’importante è uscire fuori da quel cono d’ombra che, con ogni probabilità, ti ha colpito in anni particolari, come il 2021 e 2022. Ecco perché questo è un periodo di rinascita, anche se di notevole sforzo fisico, conclude l’Oroscopo di Paolo Fox.

Toro, hai ancora questi pianeti opposti, Sole, Marte e Mercurio, che portano qualche indecisione: c’è chi ha avuto un grande contrasto, c’è chi ha dovuto rivedere il proprio ruolo o semplicemente chi ha vissuto settimane più complesse. I più giovani, per esempio, che vogliono fare nuove cose, hanno registrato dei blocchi. L’Oroscopo di Paolo Fox prevede che dalla seconda metà di novembre molte tensioni saranno superate e poi c’è sempre Giove nel segno che funge da rete di salvataggio. Non bisogna arrabbiarsi, anche se è comprensibile, perché non sono giornate semplici.

Oroscopo Paolo Fox: la Luna nel segno rende frizzanti i Gemelli, Marte porta belle emozioni al Cancro

Gemelli, la novità di oggi è questa Luna nel segno. Una Luna che regala creatività ed energia: sei più brillante e divertente, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox. Resta sempre aperta una certa tensione che riguarda discussioni in casa e Saturno, in aspetto nervoso, rallenta la realizzazione di alcuni progetti. Forse tu hai in mente qualcosa di molto bello, ma nessuno forse ti dà retta o comunque una situazione che hai proposto resta ferma. Certo è che la tua mente non si ferma mai e la notte si dorme poco, in certi casi.

Cancro, questo è un momento di grande risalto: si parla di te, forse per delle cose che hai fatto di recente e sicuramente in maniera positiva, perché abbiamo un Marte molto bello che parla di emozioni. Sarà possibile recuperare un certo equilibrio e l’Oroscopo di Paolo Fox suggerisce di spendere queste stelle per capire come stanno andando le cose in amore: novembre sarà un mese di “dentro o fuori definitivo”.Tutte le coppie che hanno sopportato troppo a lungo delle tensioni dovranno, in qualche modo, capire da che parte andare.











