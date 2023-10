Oroscopo Paolo Fox di oggi 31 ottobre 2023/ Sagittario e Acquario attendano novembre per decidere in amore

Oroscopo Paolo Fox: sentimenti sottotono per il Sagittario, il Capricorno riflette in solitudine

Sagittario, sei il segno della creatività, delle piccole e delle grandi vittorie. Se i sentimenti viaggiano sottotono è perché, in questo periodo, sei un po’ troppo ansioso per questioni di lavoro oppure certe dinamiche affettive si sono ripetute in maniera costante e sempre uguale. Poiché, ogni tanto, hai bisogno di svagare la mente, forse sarebbe il caso di voltare pagina. Se senti distante una persona, prima di dire stop aspetta novembre, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox.

Capricorno, ogni tanto hai bisogno di startene per conto tuo. Lo sanno anche i genitori che hanno un figlio di questo segno: ogni tanto si rinchiudono in una stanza, nello “spazio Capricorno” che non dev’essere toccato, perché quasi tutti i nativi riservano una parte della casa o della giornata da destinare alla riflessione. Molta confusione comporta decisioni sbagliate: adesso tu devi fare una scelta importante, d’amore o di lavoro, e se c’è stata una chiusura, arriverà una nuova occasione, promette l’Oroscopo di Paolo Fox.

Acquario, vuoi recuperare serenità ed evitare conflitti. Basta affrontare le questioni pratiche con un spirito critico e razionale, visto che di solito l’Acquario è afflitto dal problema di fare troppe cose e spesso vive nel caos. Eventuali amicizie nate in questo periodo sono molto interessanti e anzi: novembre riporta in auge in amore, promette l’Oroscopo di Paolo Fox.

Pesci, tra un po’ arriverà anche la liberazione da Venere in opposizione: l’ultimo pianeta contro e avremo un novembre importante. Quelli che hanno la possibilità di elevare le proprie capacità e il proprio successo in base a rilevazioni settimanali o quotidiane, avranno già notato che c’è un grande miglioramento. Forse solo oggi, questa Luna dissonante invita a lasciarsi scivolare le cose addosso e a non rivangare questioni riguardanti il passato. È tempo di nuove sfide e, guardando il cielo di novembre, l’Oroscopo di Paolo Fox ritiene che saranno vinte o comunque saranno molto intriganti. Questo vale anche per l’amore.

