Oroscopo Paolo Fox di oggi 4 agosto 2023/ Giove opposto per il Leone e Luna contraria per la Vergine

Oroscopo Paolo Fox: l’amore è migliore del lavoro per il Leone, la Vergine ha la Luna opposta

Leone, cielo di vigore per quanto riguarda gli incontri e le emozioni. Tra separati ci sono sempre dei fastidi, ma questa Venere può portare giudizio. Chi sta cercando nuove storie può contare sul pianeta dell’amore, attivo già da giugno, ed è probabile che anche quelli rimasti soli da anni abbiano già trovato un’emozione forte. Il Leone è molto orgoglioso e ha sempre paura di prendere una fregatura e quindi si concede lentamente. L’Oroscopo di Paolo Fox non può promettere che tutte le storie che avranno i Leone saranno ottime, in quanto ci vuole il giudizio personale, però avere una Venere favorevole se non altro ti fa incontrare gente e ti dà una chance. Con queste stelle si può decidere autonomamente e coraggiosamente quello che c’è da fare. Nell’ambito del lavoro, attenzione ai passi falsi, con Giove contro.

Vergine, sei forse un po’ stralunato e stanco. La Luna in opposizione indica che non è il momento giusto per fare delle richieste, perché potresti ottenere meno di quello che desideri, e che ci vuole prudenza nelle relazioni e nei progetti. Se in amore ci sono state delle problematiche, forse oggi è meglio lasciarsi scivolare addosso una provocazione. Hai accumulato una buona dose di conoscenza ed esperienza che ti porteranno lontano: sarà difficile sbagliare, anche se, da marzo, Saturno in opposizione ha cambiato, soprattutto nel lavoro, le regole del gioco, ricorda l’Oroscopo di Paolo Fox.

Bilancia, stelle importanti per coloro che vogliono vivere una relazione utile e nuova. Se lavori nella stessa azienda, quantomeno avrai chiesto di cambiare ruolo o mansione, se invece in questi giorni sei fermo, forse è per un problema fisico: l’Oroscopo di Paolo Fox ricorda che i Bilancia, dall’estate dell’anno scorso, chi prima e chi dopo, tutti hanno avuto qualche acciacco. Comunque si va avanti meglio! Sei uno dei segni che potrà sfruttare di più la seconda parte dell’anno rispetto alla prima. Se devi tentare un approccio, sono giornate utili!

Scorpione, qualche tensione c’è. Anche nelle coppie più forti, più ragionevoli, di recente è scappata la pazienza. Se si cerca un incontro particolare, attenzione! Perché non è facile fidarsi degli altri. Chi ha già avuto un problema sarà più restio a fare incontri, ma l’Oroscopo di Paolo Fox invita a giocare questa Venere contraria con grande attenzione e, soprattutto in questo momento, non è il caso di sollevare polveroni. Anche per quanto riguarda il lavoro ci sono dubbi nei prossimi mesi: chi dovrà iniziare in un altro luogo la propria attività, chi avrà riferimenti diversi e chi vorrà rimettersi in gioco. La prudenza non è mai troppa!











