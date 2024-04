Oroscopo Paolo Fox di oggi 4 aprile 2024/ Toro, Vergine, Capricorno, Ariete, Leone e Sagittario

Anche oggi, l’Oroscopo di Paolo Fox conferma la condizione di forza dei segni di fuoco: l’Ariete è indubbiamente il super favorito del momento. Un po’ di fatica la vivono i segni di terra invece, con ripartenze, ritardi e un po’ di fastidi.

Il Toro riparte da zero, la Vergine è nel caos. Il punto dell’Oroscopo di Paolo Fox

Toro, in questo mese di aprile, in cui presto arriverà il Sole nel tuo spazio zodiacale, è necessario rivoluzionare la situazione lavorativa. In questi ultimi giorni c’è stata una Luna un po’ dispettosa, per cui certamente l’Oroscopo di Paolo Fox ritiene che la situazione è più tranquilla, tuttavia è tempo di riorganizzare quasi tutto. In amore, ci sarà chi ricomincia da capo o chiude una relazione.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 3 aprile 2024/ Ariete, Leone, Sagittario, Gemelli, Bilancia e Acquario

Vergine, Marte opposto ha creato qualche problema: fastidi fisici o problematiche da risolvere. La fine di marzo è stata un po’ tesa per i sentimenti: non necessariamente si è determinata una separazione ma, per esempio, anche chi ha una bella storia può avere preoccupazioni per il partner o ha avuto uno stop per altre situazioni. È una situazione instabile che va affrontata con la tua proverbiale razionalità, suggerisce l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo di Paolo Fox di oggi 3 aprile 2024/ Toro, Vergine, Capricorno, Cancro, Scorpione e Pesci

Mercurio manda in confusione il Capricorno, la strada dell’Ariete è tutta in discesa

Capricorno, c’è qualcuno che dipende da decisioni altrui che ancora non sono arrivate: revisioni di collaborazioni, cambiamenti di soci e chiusure e ti sembra di viaggiare sulle montagne russe, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox. La cosa più importante è avere vicino la persona adatta: Mercurio in opposizione interferisce con la comunicazione, per cui stai attento a non commettere errori di questo tipo. Sfrutta la tua tipica capacità di organizzarti, tuttavia è l’ambiente esterno che potrebbe mettere tutto a soqquadro.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 2 aprile 2024/ Gemelli, Bilancia, Acquario, Cancro, Scorpione e Pesci

Ariete, oltre ad avere un tuo vigore per nascita, in questo momento c’è una significativa presenza di pianeti, a cui aggiungiamo pure la Luna favorevole! Questo “affollamento” può anche significare molte idee in testa: cerca quindi di fare una selezione di quello che è possibile fare. Chi non è stato bene, tra fine gennaio e i primi di febbraio, può sfruttare questo periodo per recuperare una buona condizione psicofisica. Nel fine settimana, ci saranno delle belle emozioni, promette l’Oroscopo di Paolo Fox.

Vittorie su vittorie per il Leone, il Sagittario ha un cielo splendido per le relazioni. Le previsioni dell’Oroscopo di Paolo Fox

Leone, è già partito il transito di Marte che darà il suo meglio tra maggio e giugno. Molti nativi del segno si stanno organizzando per quello che dovranno fare quest’estate. La tua ambizione non ha ostacoli, tuttavia l’unico aspetto da tenere sotto controllo è l’amore, per le coppie insieme da tempo. Marte ti dà forza: dai più forza ai tuoi sentimenti, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox.

Sagittario, Sole, Mercurio e Venere al top, dice l’Oroscopo di Paolo Fox, ti consentono di ampliare il giro di relazioni e chi invece è in crisi avrà l’opportunità di verificare da più angolazioni il proprio rapporto e rendersi conto se vale la pena proseguire o meno: avrai tante occasioni da sfruttare, approfittane!











© RIPRODUZIONE RISERVATA