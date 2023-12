Oroscopo Paolo Fox di oggi 4 dicembre 2023/ Sfide in sospeso per l’Ariete e il Toro affronta Venere contro

Oroscopo Paolo Fox: ritardi per l’Ariete, revisione sentimentale per il Toro

Ariete, guardiamo questo mese di dicembre: l’inizio è importante, ma potrebbe rimanere un po’ di amarezza se a livello economico non c’è un riscontro, con qualche ritardo negli incassi o se devi mettere a posto qualche contenzioso. Le sfide non sono del tutto vinte, però non bisogna abbandonarsi al pessimismo: primo perché non è nella tua natura, perché sei un entusiasta, e secondo perché con Sole e Marte in ottimo aspetto c’è sempre la possibilità di tornare in sella, promette l’Oroscopo di Paolo Fox.

Toro, da oggi abbiamo Venere in opposizione che non indica per forza discussioni d’amore, ma una revisione di alcuni legami sentimentali, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox. Chi ha un ex che non è del tutto convinto in merito a trattative e questioni riguardanti figli e denaro, dovrà lottare ancora. Questo nuovo transito di Venere genera piccole diffidenze.

Gemelli, avere pianeti in opposizione significa lottare oppure mettere in chiaro situazioni rimaste in sospeso. L’Oroscopo di Paolo Fox rivela che, oltre a Saturno, i pianeti contro sono Sole e Marte: queste baruffe, partite dalla fine di novembre, sono momentanee: ci sarà un picco massimo tra l’11 e il 12 e la seconda parte del mese sarà migliore. Bisogna agire d’astuzia, senza impelagarsi in inutili discussioni.

Cancro, è arrivato il momento di amare e di verificare la tenuta di un rapporto. Venere è davvero importante e, nel weekend, ma soprattutto la prossima settimana, ti darà delle armi in più: il coraggio, la sensualità e l’erotismo, anticipa l’Oroscopo di Paolo Fox. Questo lunedì permette già di fare piccoli passi avanti a livello emotivo.

