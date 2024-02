Oroscopo Paolo Fox di oggi 4 febbraio 2024/ Ariete e Cancro cominciano a liberarsi dai pianeti opposti

Oroscopo Paolo Fox: l’Ariete lentamente risale, il Toro “comanda” in amore

Ariete, domani inizia una settimana con stelle più benevole: Mercurio inizia un transito favorevole, mentre dal 16 ci sarà nuovamente una Venere sorridente. L’Oroscopo di Paolo Fox promette quindi un recupero graduale, per chi non ha ottenuto ciò che desiderava e soprattutto per chi non è stato bene. Anche quelli più tranquilli comunque vorrebbero ottenere risultati migliori. In amore ci vuole ancora un po’ di cautela: attendete la seconda parte del mese per avere di più! I sentimenti hanno comunque risentito di problemi in altri campi.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 4 febbraio 2024/ Forza e coraggio Bilancia! Lo Scorpione curi amore e legge

Toro, giornate importanti per le coppie che hanno vissuto dei cambiamenti. Sei sempre tu a guidare, perché il cielo è dalla tua parte. Le nuove storie saranno molto piacevoli e con altri Toro, Vergine o Capricorno si avrà ancora di più, suggerisce l’Oroscopo di Paolo Fox. Per problemi nati nel 2023, dovrai avere ancora pazienza. Le trattative vanno gestite ora, affinché nella seconda parte di febbraio tu possa essere vincente.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 4 febbraio 2024/ Cielo terso per Sagittario e Acquario: amore protagonista

Oroscopo Paolo Fox: i Gemelli hanno la Luna opposta, il Cancro perde le opposizioni planetarie

Gemelli, oggi c’è la Luna in opposizione, il cui effetto su di te può essere deleterio solo se combinato con la noia, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox. Non rovinarti la giornata! È probabile che tu sia solo stanco, ma non lasciarti andare o coinvolgere troppo dagli ultimi eventi: se il destino sta mettendo dei paletti a persone che prima erano di riferimento, allontanandole, devi accettare il fatto che la vita è tutta impermanenza e inevitabilmente i cambiamenti vanno accettati.

Cancro, domani il cielo sarà libero dal primo pianeta opposto di peso: Mercurio! Man mano sarà tutto schiarito e l’Oroscopo di Paolo Fox promette che il peggio è passato. Giove e Saturno sono in posizione favorevole, per cui non ostacolano il cammino verso il futuro: in questo periodo cerca di essere paziente e di non “tagliare i giudizi con l’accetta” e avere accanto una persona che ti sostenga è importante. Non essere geloso!

Oroscopo Paolo Fox di oggi 3 febbraio 2024 Passioni bollenti per il Sagittario, i Pesci scordino il passato

© RIPRODUZIONE RISERVATA