Oroscopo Paolo Fox di oggi 4 febbraio 2024/ Cielo terso per Sagittario e Acquario: amore protagonista

Oroscopo Paolo Fox: cielo eccellente per il Sagittario, il Capricorno è perfezionista

Sagittario, la Luna è nel tuo segno: la tua creatività sarà stimolata al massimo e anche quelli che si sentono un po’ disorientati si renderanno conto di poter attingere a grandi risorse. Per l’amore, ci saranno stelle ancora più belle dal 16, promette l’Oroscopo di Paolo Fox. In definitiva, si tratta di un bellissimo cielo! Una tua caratteristica particolare è quella di essere un pioniere: inizi le cose anche se vieni osteggiato. Quando poi tutti si accorgono che avevi ragione, allora tutti si mettono sulla tua scia. Fai ciò che l’istinto ti comunica!

Capricorno, leader assoluto dello zodiaco. La fatica si fa sentire, naturalmente, ma dipende anche dal fatto che tu non ti accontenti mai: pretendi sempre dei miglioramenti che, inevitabilmente comportano un ulteriore impegno. Mercoledì e giovedì saranno giornate con più forza, anticipa l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox: Mercurio in arrivo per l’Acquario, i Pesci si buttano in avventure amorose

Acquario, arriva Mercurio che, da domani, entra nel tuo segno e ti porta fortuna per i contatti, le relazioni e anche gli amori. Stai solo attento alle spese, perché il pianeta sarà poi in dissonanza con Giove: c’è chi dovrà per forza aprire il portafoglio, ma anche chi vorrà togliersi uno sfizio. L’Oroscopo di Paolo Fox consiglia: tutto si può fare, ma entro certi limiti. L’amore torna protagonista!

Pesci, dimentichiamo i tristi inizi dell’anno, perché questo è tutto un altro cielo. Da martedì ci sarà una bella Luna che ti aiuterà a ritrovare la voglia di sentimenti. Per i single, amorazzi e avventure vanno benissimo, purché si viva una bella passione. L’Oroscopo di Paolo Fox ti chiede però di contenere il terrore di essere tradito, perché la gelosia è una sorta di sottofondo, anche nei rapporti più collaudati: non darle corda!

