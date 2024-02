Oroscopo Paolo Fox di oggi 4 febbraio 2024/ Forza e coraggio Bilancia! Lo Scorpione curi amore e legge

Oroscopo Paolo Fox: il Leone vince, la Vergine si riposi

Leone, la tua voglia di emergere e la tua preparazione fanno sì che tu possa vincere tutte le sfide! Alcuni segni zodiacali, come il Leone e l’Ariete, più che sfidare gli altri, ingaggiano delle sfide con sé stessi. Quando è ora di affrontare un avversario, è vero che l’obiettivo è vincere su quello, ma in realtà desiderano più di tutto superarsi, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox. Mercurio inizia un transito particolare: coloro che hanno dovuto programmare storie per la casa o prendere parte a un lavoro, potranno fare progetti per il mese di giugno.

Vergine, per questa domenica, il consiglio dell’Oroscopo di Paolo Fox è di rilassarti, perché la prossima sarà una settimana vincente ma sfiancante: partirai un po’ assonnato e preoccupato domani, ma poi sarà tutto in discesa da martedì. Molti Vergine hanno rivisto la loro condizione lavorativa e hanno anche dovuto tagliare rami secchi. Intorno al 7/8 febbraio, potrebbe arrivare una buona notizia!

Bilancia, da domani Mercurio non sarà più opposto, mentre Marte e Venere restano dissonanti: nelle coppie in cui ci sono state lontananze ci sarà un recupero, mentre chi ha problemi sentimentali dovrà provare ad appianare delle incertezze, perché lentamente la passione si ravviva, prevede l’Oroscopo di Paolo Fox. In questo momento hai bisogno di rassicurazioni, ma è importante il desiderio di rimettersi in gioco: molti Bilancia non sono stati bene fisicamente e quindi, adesso che stanno meglio, recuperano la voglia di attivarsi.

Scorpione, questioni legate a contenziosi legali, patrimoni e dispute andranno seguite con attenzione. Le relazioni un po’ in crisi vanno protette, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox. La vita degli Scorpione è spesso attorniata da persone dei Pesci e del Capricorno che non solo vengono predilette, ma possono essere parte della famiglia. La tua spiritualità merita di essere coltivata.











