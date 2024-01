Oroscopo Paolo Fox di oggi 4 gennaio 2024/ Il Toro ha superato l’opposizione di Venere, non i Gemelli

Oroscopo Paolo Fox: verifiche di rapporti per l’Ariete, il Toro è fuori dal tunnel di Venere

Ariete, l’Oroscopo di Paolo Fox ritiene che questo sia il momento giusto per verificare la tenuta di diversi rapporti, non sono quelli di carattere sentimentale, ma anche lavorativo. Qualche scontro è prevedibile nei rapporti professionali: sappiamo che l’Ariete è anche testardo e se ci si attacca per motivi banali, c’è il pericolo di non andare d’accordo. Chi sta aspettando una risposta avrà certamente qualcosa di più in questo gennaio.

Toro, è tempo di superare la fase di indecisione che Venere contraria ha portato nel mese di dicembre. Ora molte cose sono chiarite e poi bisogna parlare chiaro! Le persone che ti amano non dimenticano quanto tu sia forte e positivo! La prima cosa che quindi ti chiede l’Oroscopo di Paolo Fox è di vivere i rapporti sentimentali in modo espansivo, di non lasciarsi andare a considerazioni inutili e banali e, se necessario, di ricostruire la propria immagine e serenità.

Oroscopo Paolo Fox:

Gemelli, le opposizioni planetarie di questo periodo assomigliano molto a quelle di fine novembre: ci sono dei sospesi in casa o delle piccole problematiche da superare. Bisogna risvegliare la curiosità, che è poi è la molla che spinge verso nuovi lidi. Non è escluso che sia anche un confronto d’amore in corso, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.

Cancro, non devi pensare che l’amore sia una meta irraggiungibile, anche se la primavera avrà connotazioni più romantiche. L’Oroscopo di Paolo Fox sostiene che il Cancro avrà un 2024 di grande importanza, ma raccomanda attenzione nei rapporti con Vergine e Scorpione, perché ci sono sempre dei battibecchi che andrebbero evitati.

