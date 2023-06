Oroscopo Paolo Fox di oggi 4 giugno 2023/ Il nuovo transito di Venere ingarbuglia il Toro e agevola i Gemelli

Fra poche ore, ci sarà la prima grande novità del mese, ovvero domani Venere, dal Cancro dove ancora si trova, entrerà nel segno del Leone, per rimanerci molto a lungo. Vediamo come si preparano i segni zodiacali dell’Oroscopo di Paolo Fox di oggi, domenica 4 giugno 2023, tratto da Radio LatteMiele. Questa giornata vede la Luna piena in Sagittario e il Sole in Gemelli; Marte è in Leone e Mercurio è in Toro. Di seguito, Ariete, Toro, Gemelli e Cancro.

Oroscopo Paolo Fox: l’Ariete deve rallentare i ritmi, il Toro è in un momento particolare per le relazioni

Ariete, è un momento di riconferme, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox. Forse devi solo superare una fase di rallentamento, ma è davvero rallentata la tua vita? Oppure sei tu che vai un po’ troppo velocemente? Immaginiamo un corridore che inizia a correre: potrebbe pensare che siano lenti tutti gli altri, ma non è così! Cerca di regolare i tuoi ritmi sulla base delle persone che ti stanno intorno, perché a volte vai un po’ troppo di corsa.

Toro, questo è un periodo molto particolare per le relazioni d’amore: la prima cosa che chiede l’Oroscopo di Paolo Fox è di verificare la tenuta di un’amicizia o di un incontro. Non è che questo cielo, improvvisamente, diventi difficile, però chi si è separato o ha avuto una crisi, magari adesso ha fatto una scelta diversa e si rivolge a un’altra persona. Ultimamente sono nati dei dubbi e altri dubbi potrebbero capitare in giornate come quelle di giovedì e venerdì. Le prospettive sono migliori per il lavoro, dove però si è costantemente messi alla prova.

Oroscopo Paolo Fox: amore ok ma attenzione ad alcuni segni per i Gemelli, il Cancro deve recuperare fisicamente ma il lavoro migliora

Gemelli, le stelle premiano le relazioni: un piccolo passo avanti bisognerebbe farlo, soprattutto se si è rimasti soli per troppo tempo. Se la tua è una coppia stabile, non temere: l’Oroscopo di Paolo Fox è convinto che il peggio sia passato. Tuttavia con il segno dei Pesci e del Sagittario potrebbero nascere delle problematiche. È importante ritrovare lo sprint necessario per fare progetti lungimiranti.

Cancro, questo Mercurio in sestile aiuta il tuo cielo. Se stai aspettando notizie di lavoro e di soldi, qualcosa di più arriverà dal 27 giugno, sostiene l’Oroscopo di Paolo Fox, però ricordiamo che da maggio Giove non è più contrario, quindi è vero che restano problemi fisici (qualcuno è stato male o ha avuto problemi e deve recuperare), ma dal punto di vista delle prospettive future, anche a livello pratico, questo è un cielo che porta successo, con la possibilità di rimettersi in gioco.











