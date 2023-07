Oroscopo Paolo Fox di oggi 4 luglio 2023/ Giornata tesa per il Cancro, tutto è amore per i Gemelli

Abbiamo ammirato la Superluna di ieri, detta Luna piena del Cervo (chiamata così secondo una tradizione dei nativi americani che, in questo modo, omaggiano il nuovo palco di corna che cresce ai cervi nel mese di luglio), e oggi la troviamo sempre in Capricorno, con Sole e Mercurio nel segno del Cancro. Scopriamo cosa ci riserva questo cielo particolare con l’Oroscopo di Paolo Fox di oggi, martedì 4 luglio 2023, tratto da Radio LatteMiele. Le indicazioni per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro.

Oroscopo Paolo Fox: l’Ariete è in lotta, il Toro ha la Luna in buon aspetto

Ariete, questo è un momento di lotta. Certamente, con queste stelle non si può dire che tutto vada a regola d’arte. Le lotte sono sempre importanti nella vita, però bisogna capire se stai combattendo per ottenere qualcosa o per difenderti da qualcosa. Oggi e domani è normale sentirsi un po’ sotto pressione, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.

Toro, questa Luna in buon aspetto rappresenta un momento di forza, se devi uscire da un “tunnel” in cui forse sei entrato dagli inizi di giugno. Nonostante questo sia un anno importante, perché c’è Giove nel segno, ci sono cambiamenti, tensioni e possibilità di rinnovare o non rinnovare un accordo: ti trovi in bilico tra diverse posizioni e ragioni. Oggi comunque c’è questo raggio di luce che arriva e illumina anche le storie d’amore, rassicura l’Oroscopo di Paolo Fox. Le storie sentimentali avrebbero bisogno di maggiore sicurezza.

Oroscopo Paolo Fox: il cielo dei Gemelli parla d’amore, il Cancro deve cercare di mantenere la calma con la Luna opposta

Gemelli, in questo cielo si legge un impeto particolare che riguarda le storie d’amore, la famiglia e i figli: chi ha la fortuna di avere un entourage familiare interessante si dedicherà interamente all’affetto per i propri cari. Anche le nuove storie sono favorite, con Venere in ottimo aspetto. Il lavoro è sottoposto a un rallentamento, con Saturno dissonante, che a volte non si riesce bene a gestire oppure ti ritroverai a fare delle cose che hai già fatto, ma sbuffando, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.

Cancro, è molto importante che, in queste giornate, tu mantenga la calma. Sole e Mercurio nel segno segno rappresentano buone intuizioni, ma la Luna in opposizione porta anche un po’ di stanchezza fisica e forse qualche contrarietà. Nelle relazioni con Ariete, Bilancia e Capricorno, ci vuole un po’ più di pazienza, avverte l’Oroscopo di Paolo Fox.











