Oroscopo Paolo Fox di oggi 4 luglio 2023/ Ostacoli superabili per la Vergine, giornata “nì” per la Bilancia

Abbiamo ammirato la Superluna di ieri, detta Luna piena del Cervo (chiamata così secondo una tradizione dei nativi americani che, in questo modo, omaggiano il nuovo palco di corna che cresce ai cervi nel mese di luglio), e oggi la troviamo sempre in Capricorno, con Sole e Mercurio nel segno del Cancro. Scopriamo cosa ci riserva questo cielo particolare con l’Oroscopo di Paolo Fox di oggi, martedì 4 luglio 2023, tratto da Radio LatteMiele. Le indicazioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

Leone, in questo momento avete un fascino particolare oppure, semplicemente, più potere: c’è chi tornerà a fare delle cose importanti che riguardano il lavoro o c’è chi si troverà al centro dell’attenzione di un gruppo. Non è possibile tornare sui propri passi e l’unica cosa che chiede l’Oroscopo di Paolo Fox è di stare attenti ai soldi, perché Giove dissonante parla di tensioni. Probabilmente c’è la necessità di mettere a posto qualche contenzioso aperto nel passato.

Vergine, Luna favorevole, Sole e Mercurio interessanti. Puoi rispondere a dovere a delle persone che ti hanno messo in un angolo. Saturno opposto rappresenta degli ostacoli: tu vorresti lavorare con semplicità, equilibrio, senza troppe complicazioni e ogni tanto invece devi lottare contro luoghi comuni o contro un’immagine che qualcuno vorrebbe dare di te che però non corrisponde alla realtà.

I sentimenti vivono una situazione neutrale però, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox, le passioni possono tornare dal 10 di luglio.

Bilancia, giornata un po’ strana. Tra oggi e domani forse è il caso di fare lo stretto necessario, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox. Non torneranno le “idi di marzo”, non torneranno i problemi vissuti nel corso degli ultimi mesi, perché sappiamo che sei stato particolarmente sotto pressione, ma non è questa la giornata in cui esporsi e fare troppe cose e tutte insieme. Anche se le battaglie sono tante, bisogna accettare qualche compromesso: vale anche per l’amore!

Scorpione, se in questi giorni non ti senti del tutto compreso dal partner oppure con la persona che ami non c’è il giusto feeling, puoi arrabbiarti un po’. Mercoledì e giovedì, in particolare, saranno dele giornate in cui alcune tensioni risaliranno la china. Nell’ambito del lavoro, è probabile che se stai per iniziare un nuovo progetto, non sarà immediato, perché qui si parla di un recupero autunnale: l’ultima parte dell’anno sarà migliore, dice l’Oroscopo di Paolo Fox. In questo momento sei sottoposto a un discreto stress: fatti scivolare le cose addosso.

