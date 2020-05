Oroscopo Paolo Fox di oggi 4 maggio 2020: Capricorno, Bilancia, Toro e Leone

Pubblicità

Oroscopo, le previsioni per il Capricorno di Paolo Fox

Ecco cosa ci dice l’oroscopo di Paolo Fox. Il Capricorno è alla ricerca di un equilibrio che può trovare nei mesi di maggio, ovviamente a diversi livelli, le grandi difficoltà ci sono ma arriva anche qualcosa in più come se le stelle volessero premiare. In amore c’è una cosa molto cauta da vivere, non si deve pensare che tutto sia perduto.

Bilancia, cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox per oggi?

La Bilancia oggi abbraccia la Luna, buon aspetto di Venere e Marte. C’è voglia di appassionarsi e accordarsi e poi per il lavoro la prima parte dell’anno non è così buona. Non ci sono grandi conquiste nel lavoro.

Oroscopo del Toro secondo le previsioni di Paolo Fox

Per l’oroscopo di Paolo Fox il Toro deve evitare compromessi, un piccolo compromesso va accettato con sé stessi. Se questo non è il momento giusto per fare certe cose meglio rimandare. Bisogna rimandare ad agosto e settembre. In questi giorni ci sono persone che sono di riferimento e sono tutte del Toro.

Paolo Fox, scopriamo la giornata del Leone

Il Leone ha bisogno di credere nelle amicizie, questo momento però non è così eccitante a livello lavorativo. O si è pervasi da disagio o qualcuno non è stato riconoscente. In entrambi i casi ci sono questioni da risolvere, Saturno opposto invita alla cautela.



© RIPRODUZIONE RISERVATA