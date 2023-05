Oroscopo Paolo Fox di oggi 4 maggio 2023/ Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

L’Oroscopo di Paolo Fox ci segnala che oggi, giovedì 4 maggio 2023, il Sole è sempre in Toro e la Luna è in Scorpione. Tutti i giorni, su Radio Lattemiele, l’astrologo ci rivela come andrà la giornata dal punto di vista delle stelle, con consigli e curiosità per viverla al meglio. Di seguito, Ariete, Toro, Gemelli e Cancro.

Oroscopo Paolo Fox: l’Ariete non deve andare di corsa, il Toro è super impegnato

Ariete, è da ieri che ti sto invitando a essere un po’ prudente, non perché ti manchi la capacità di fare o perché le tue iniziative non siano valide, ma perché stai facendo tutto, tanto e troppo di corsa!Le opportunità di fare conquiste al di fuori del tuo solito ambiente sono tante e potresti non resistere alla tentazione di metterti fin troppo in gioco: un po’ di pazienza ci vuole, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox. In amore, on manca il sentimento, ma attenzione all’orgoglio ferito.

Toro, periodo senza tregua, perché non ti fermi mai! Se da poco hai ricevuto un incarico, con l’occasione di farti notare, è evidente che adesso non puoi far vedere che molli tutto, sottolinea l’Oroscopo di Paolo Fox. Eppure ogni tanto il desiderio di tornare sui tuoi passi c’è, perché è vero che il Toro è contento quando può fare le cose (è pur sempre un segno di terra), però se nota che i suoi spazi di serenità e anche di pigrizia sono limitati, perché bisogna fare troppo, dopo un po’ si stanca e si arrabbia. Amore, da domenica, scalda il cuore.

Oroscopo Paolo Fox: bene l’amore e meno bene il lavoro per i Gemelli, il Cancro avrà certezze in più su un rapporto

Gemelli, stelle interessanti per l’amore e ambigue per le questioni di lavoro. Intanto l’Oroscopo di Paolo Fox ti chiede, se sei single, di organizzare un incontro, di fare una gita con gli amici e più ti muovi e meglio è. Sul lavoro, c’è come un intoppo: i lavoratori autonomi sono a caccia di novità e forse si sono sentiti anche un po’ traditi da questo Saturno dissonante che sta riportando a galla alcune problematiche, mentre se sei dipendente, probabilmente vorresti avere più visibilità, soprattutto se stai facendo bene delle cose e sembra che nessuno se ne accorga.

Cancro, questo cielo cambia in maniera molto importante. L’Oroscopo di Paolo Fox aveva spiegato, per esempio, che tutti quelli che avevano un dubbio sulla prosecuzione di un rapporto, ora (soprattutto da metà maggio) avranno delle garanzie. L’amore che cerchi può anche nascere nell’ambiente lavorativo, magari dopo uno scontro per motivi professionali oppure durante un viaggio. Le coppie che sono arrivate fin qui dovrebbero “parcheggiare” le tensioni e le gelosie che hanno minato il rapporto un paio di mesi fa.











