Oroscopo Paolo Fox di oggi 4 maggio 2023/ Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

L’Oroscopo di Paolo Fox ci segnala che oggi, giovedì 4 maggio 2023, il Sole è sempre in Toro e la Luna è in Scorpione. Tutti i giorni, su Radio Lattemiele, l’astrologo ci rivela come andrà la giornata dal punto di vista delle stelle, con consigli e curiosità per viverla al meglio. Di seguito, Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

Oroscopo Paolo Fox: il Leone dev’essere più flessibile, la Vergine ha un cielo ambiguo per il lavoro

Leone, tu sei un orgoglioso, ovvero “ti spezzi ma non ti pieghi”, tuttavia l’Oroscopo di Paolo Fox ti invita, in questo periodo, a essere un po’ più accomodante, in particolare nell’ambito del lavoro. Per esempio, si riferisce a coloro che vogliono accettare un nuovo percorso o un programma, ma sanno di avere a che fare con delle persone non proprio carine. Il tuo amore per la verità non dev’essere limitato, però attenzione perché nella vita contano anche le situazioni legate alla diplomazia. È tempo di conferme.

Vergine, una buona situazione astrale che sarà migliore dal 16. L’Oroscopo di Paolo Fox dice sempre “non credete ma verificate” e spera che, entro fine mese, gli darete ragione, soprattutto se ci sono state delle difficoltà nel concludere affari. Chi cerca una nuova occupazione o vuole ampliare il proprio raggio d’azione si può muovere, sapendo però che dovrà lasciare un incarico a favore di un altro, perché questo cielo è un po’ ambiguo.

Oroscopo Paolo Fox: la Bilancia deve “girare un nuovo film” sulla sua vita, lo Scorpione vive un giovedì un po’ teso

Bilancia, addio malinconia! Questo dovrebbe essere il titolo del film che, in qualche modo, la Bilancia si appresta a girare. Il trailer? Un viaggio d’amore, un incontro, una rappacificazione. Dovete agire con la calma e la maturità di chi ha superato grandi prove e adesso vuole tornare padrone della propria vita, dice l’Oroscopo di Paolo Fox.

Scorpione, ecco un giovedì che riporta alla luce qualche piccola tensione. Eventuali problematiche dovrebbero essere rimandate, soprattutto se parlano di un amore incompreso. L’Oroscopo di Paolo Fox spiega il perché: da domenica inizia un transito bello, quello di Venere. Il pianeta non ha il potere di aggiustare le situazioni complicatissime, però aiuta a guardare anche i rapporti più critici, con un occhio diverso, più magnanimo. Chi è solo e magari ha una vita sentimentale un po’ difficile, piamo piano potrebbe approdare a una situazione di grande interesse. Attenzione però ai soldi, perché Giove, tra qualche giorno in opposizione, parla di una revisione da questo punto di vista e forse ci sarà anche chi chiederà un aumento.

