Oroscopo Paolo Fox di oggi 4 maggio 2023/ Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

L’Oroscopo di Paolo Fox ci segnala che oggi, giovedì 4 maggio 2023, il Sole è sempre in Toro e la Luna è in Scorpione. Tutti i giorni, su Radio Lattemiele, l’astrologo ci rivela come andrà la giornata dal punto di vista delle stelle, con consigli e curiosità per viverla al meglio. Di seguito, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 4 maggio 2023/ Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo Paolo Fox: il Sagittario vive dei ritardi che innervosiscono, il Capricorno ha pianeti amici per le questioni pratiche

Sagittario, settimana particolare, iniziata in maniera un po’ frastornata. In questo periodo quello che ti dà fastidio sono i ritardi, perché tu vai sempre di corsa, sei sempre veloce e però se, non per colpa tua, c’è un mezzo che non funziona o ti ritrovi a dover affrontare degli ostacoli, ti innervosisci. L’effetto di queste stelle si concentra soprattutto sulle collaborazioni che, in questo periodo, possono essere rinnovate. L’Oroscopo di Paolo Fox consiglia di abbandonare tutte le situazioni che non si sentono più importanti.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 4 maggio 2023/ Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Capricorno, nulla è contro di te, ma se ti dessero un aiuto, staresti decisamente molto meglio. Si registra un movimento di lavoro che potrebbe risollevare le sorti anche di coloro che sono rimasti fermi: chi cerca una nuova occupazione o chi cerca una nuova casa, entro poche settimane avrà di più, promette l’Oroscopo di Paolo Fox. Intanto bisogna approfittare degli ottimi transiti che investono le questioni pratiche, mentre in amore attenzione alle lontananze che potrebbero essere troppo forti.

Oroscopo Paolo Fox: l’Acquario deve spegnere il cervello, con Saturno nel segno i Pesci chiuderanno ciò che non funziona più

Acquario, è un giovedì interessante, preludio di un weekend che risveglia qualcosa di bello. L’Oroscopo di Paolo Fox consiglia di mettere a riposo il cervello, perché questi Acquario, a volte, non dormono la notte al pensiero di tutto quello che devono fare il giorno dopo. Il momento è adatto per buttarsi a capofitto nelle esperienze, anche di tipo sentimentale. Per quanto riguarda il lavoro, attenzione ai soldi: da questo punto di vista, non bisogna impegnarsi troppo negli investimenti.

Oroscopo Paolo Fox, 3 maggio 2023/ Classifica segni I Fatti Vostri: da Ariete a...

Pesci, questa giornata è interessante: più forza si riversa nei sentimenti e nelle relazioni. Con un cielo così, tutto quello che non funziona dovrà essere chiuso. Chi cerca una nuova attività può trovare opportunità di sistemazione ed è possibile che alcuni vogliano cambiare gruppo o ruolo. Se c’è qualche crisi in atto, bisogna evitare le rivendicazioni e cercare di non chiedere quello che non si può avere. La razionalità conta e Saturno nel segno rinnova forza e coraggio, promette l’Oroscopo di Paolo Fox.











© RIPRODUZIONE RISERVATA