Oroscopo Paolo Fox di oggi 4 marzo 2020/ Previsioni per Toro, Pesci, Cancro e…

Oroscopo di Toro, Capricorno e Vergine: che giornata sarà?

Voltiamo pagina per l’oroscopo di Paolo Fox e soffermiamoci sui segni di Toro, Capricorno e Vergine. Toro: bella giornata e più si va avanti più ci si sente positivi. Il segno vuole sempre condividere le proprie emozioni. E’ capitato di perdere le staffe e chiedere scusa, si è fatti così, ma la gente apprezza anche per questo carattere diretto. E’ difficile nascondere cosa si prova e si sente. Per amore e conoscenze si avrà una marcia in più in queste ore. Capricorno: ci sono giornate da grandi obiettivi. Marzo è un mese importante per i propositi. Conta la preparazione e l’età, questo è un buon cielo per innamorarsi ma ci si innamora diversamente a 20 e a 80 anni. E’ normale ci sia voglia di costruire, ma ci vuole la persona giusta. Vergine: in questa seconda metà di settimana ogni complicazione dovrà essere messa da parte. Ogni tanto nonostante le buone stelle ci si lascia prendere dalle piccole ansie. L’apparenza è legata a un atteggiamento di cautela e stabilità, non è così veritiera per i moti d’animo interiore e si appare per quello che non si è. A volte si sembra forti, ma dentro ci sono tensioni. Chi ha un amore lontano deve ritrovarlo.

Analisi dell’oroscopo di Paolo Fox per Ariete, Pesci e Cancro

L’oroscopo di Paolo Fox torna a farci compagnia, ora soffermiamoci sui segni di Ariete, Pesci e Cancro. Ariete: giornata che potrebbe andare a rallentatore, cosa che si detesta. In questi giorni si è preoccupati per una persona cara che ha avuto fastidi fisici. Si deve trovare tranquillità, facile a dirsi ma non a farsi. Si vive sull’ottovolante da mesi, ma la discesa è prudente. Aprile sarà un mese importante. Per chi ha una bella storia conferme tra primavera ed estate. Pesci: cielo buono. Può arrivare una risposta. Se ci sono stati blocchi o ritardi si possono superare. Se non si sente che è una grande giornata si trascinano vecchi malumori o si affrontano problemi. Si vive una fase critica per la società, ma le stelle interessanti portano alle giuste soluzioni. Cancro: è una giornata ricca di intuizioni, per febbraio ci sono già più sensazioni positive. Si sente che si sa andare avanti meglio con grande carica di coraggio. Da fine mese Saturno non sarà più opposto, un bel sospiro di sollievo. Se qualcosa non va si deve pensare a sé stessi, se una meta è irraggiungibile meglio cambiare strategia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA