Oroscopo Paolo Fox di oggi 4 marzo 2023/ Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Il “bacio tra Venere e Giove” è già visibile nel cielo di questi giorni: i due pianeti si trovano vicinissimi e portano tanti influssi diversi ai segni zodiacali che l’Oroscopo di Paolo Fox ci racconta, nel suo appuntamento quotidiano su Radio LatteMiele. Scopriamo le previsioni di oggi, sabato 4 marzo 2023, per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro.

Oroscopo Paolo Fox: un mese appassionato per l’Ariete, il Toro può già pregustare l’influsso di Giove in arrivo

Ariete, questo è un sabato efficace, preludio di una domenica importante. Di solito, quando tanti pianeti albergano nel tuo segno, il tuo spirito vivace e intraprendente diventa ancora più forte e quindi, in questo momento, sei come un treno in corsa che travolge in maniera positiva, con affetto e passionalità, tutti quelli che incontra. Ovviamente, puoi anche dare meno spazio a persone che non ti interessano. L’Oroscopo di Paolo Fox definisce questo mese di marzo appassionato, nonostante i soliti momenti di dubbio o di incertezza che capitano sempre, quando si vogliono avere tante cose contemporaneamente.

Toro, un periodo molto importante partirà da maggio, ma qualche novità può arrivare anche prima. I pianeti importanti, come Giove e Saturno, fanno sentire i propri effetti anche settimane prima dell’evento e quindi Giove sarà in Toro da maggio, ma tu potresti già ora fare una conquista. La conquista più importante, a parte le questioni di lavoro e personali, per l’Oroscopo di Paolo Fox è il tuo ritrovato ottimismo, la voglia di rimetterti in gioco, soprattutto se questo Saturno, che tra tre giorni non sarà più opposto, ti ha fatto rallentare i ritmi. Sentirai un profondo bisogno di stare insieme alle persone che ti amano di più e questo ti farà bene psicologicamente ed emotivamente. Risvegli che riguardano anche il lavoro.

Oroscopo Paolo Fox: disturbi di Saturno per i Gemelli, il Cancro ce la farà nonostante i tormenti interiori

Gemelli, le prossime settimane saranno particolari. Ci sarà un Saturno che potrà creare qualche piccola tensione, soprattutto se tu fai molto bene le cose, ma non ti vengono riconosciute: disturbi sul lavoro e forse anche la necessità di battere i pugni sul tavolo. Questo cielo porta solo qualche incognita, nel settore privato, che non deve essere ingigantita e soprattutto riversata in amore, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox. Il weekend permette di gestire al meglio ogni situazione.

Cancro, stai vivendo molti tormenti interiori. Carte, burocrazia, tutto da tenere sotto controllo e accordi e contratti non possono essere immediatamente confermati: se possibile, cerca di non essere impaziente. Arrivano due mesi, marzo e aprile, che vanno presi con le pinze, soprattutto se in amore non sei del tutto sereno oppure se senti che ogni cosa che capita la vivi un po’ sopra le righe. I risultati finali però saranno soddisfacenti, assicura l’Oroscopo di Paolo Fox! Oggi e domani cerca di fare di più, anche di dare spazio a una piccola vacanza.











