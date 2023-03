Oroscopo Paolo Fox di oggi 4 marzo 2023/ Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Il “bacio tra Venere e Giove” è già visibile nel cielo di questi giorni: i due pianeti si trovano vicinissimi e portano tanti influssi diversi ai segni zodiacali che l’Oroscopo di Paolo Fox ci racconta, nel suo appuntamento quotidiano su Radio LatteMiele. Scopriamo le previsioni di oggi, sabato 4 marzo 2023, per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

Oroscopo Paolo Fox: il Leone si dedica alle relazioni, la Vergine vive conflitti lavorativi ma l’amore volge al meglio

Leone, relazioni sentimentali e d’amicizia quasi più importanti di tutto il resto. Chi l’ha detto che il Leone pensa solo al lavoro? Adesso bisogna confermare in maniera appassionata una relazione, invita l’Oroscopo di Paolo Fox! Le tensioni possono essere limitate, se saprai esercitare autocontrollo su di te e con Acquario, Scorpione, Toro (segni con i quali spesso entri in conflitto), massima prudenza. Ora hai una grande forza! Forse, in questo momento, devi solo capire come stanno le cose e tutto quello che non ti piace, dal 16 sarà evitato o allontanato.

Vergine, revisioni importanti, situazioni che non sono del tutto chiare oppure un forte nervosismo, perché, anche se hai lavorato bene e hai fatto delle cose di un certo spessore, sembra quasi che qualcuno non ti perdoni di avere avuto successo. Aggiungi alle tue qualità, razionalità e logica, anche il grande fascino di cui ti gratificherà Venere dopo il 16: anche se l’amore è stato un po’ in conflitto, secondo l‘Oroscopo di Paolo Fox, entro la fine del mese non saprai resistere ad una provocazione sentimentale. Alle coppie che hanno avuto un po’ di problemi nel recente passato, il si consiglia un po’ più di serenità.

Oroscopo Paolo Fox: meglio non parlare troppo per la Bilancia, lo Scorpione deve stare attento a Sagittario e Vergine

Bilancia, “un bel tacer non fu mai scritto”, avverte l’Oroscopo di Paolo Fox! E lo dice non a caso, perché adesso, e lo avrai notato anche tu, da circa un mese, tutto quello che dici può essere usato contro di te: anche se hai ragione e sai di dire delle cose molto sagge, senza saperne il motivo finisci dalla parte del torto. Zona calda questo cielo di marzo, con una fine del mese che potrebbe portare una reazione. I Bilancia ora sono in lotta: con un ex, con un gruppo di lavoro, con qualcuno o addirittura con sé stessi! Il settore che presenta piccole incognite è quello familiare: bisogna essere pronti anche a qualche rinuncia. Le frasi che utilizzi in questo momento vanno gestite con attenzione e probabilmente qualche “assenza” non sarebbe sbagliata: fatti desiderare di più!

Scorpione, in questo weekend devi fare bene i conti: Sagittario e Vergine sono segni che potrebbero tendere un po’ la corda e l’Oroscopo di Paolo Fox spera che tu voglia perdonare anche chi, in questo momento, non è così positivo nei tuoi confronti. Ecco che l’arguzia che ti contraddistingue può insaporire tutte le situazioni sentimentali che sono già importanti e potrebbero diventarlo ancora di più, in questo weekend. Monito: se una storia non va, inutile portarla avanti! Te ne accorgerai meglio dal 16.











