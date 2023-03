Oroscopo Paolo Fox di oggi 4 marzo 2023/ Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Il “bacio tra Venere e Giove” è già visibile nel cielo di questi giorni: i due pianeti si trovano vicinissimi e portano tanti influssi diversi ai segni zodiacali che l’Oroscopo di Paolo Fox ci racconta, nel suo appuntamento quotidiano su Radio LatteMiele. Scopriamo le previsioni di oggi, sabato 4 marzo 2023, per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox: tante responsabilità per il Sagittario, il Capricorno è molto impegnato

Sagittario, sei solitamente una persona forte e l’Oroscopo di Paolo Fox lo ha ribadito più volte che sei anche una persona baciata dalla sorte, in qualche caso. Ora però sembra tutto particolarmente strano, perché anche dei progetti che erano intriganti e interessanti sono diventati più grandi di te e ti trovi a doverli affrontare quasi per conto tuo: o hai perso un appoggio oppure semplicemente le responsabilità sono talmente grandi che solo tu ci puoi mettere le mani e solo tu le puoi impostare in un certo modo. Intenso sarà il tuo bisogno di amare e di essere amato.

Capricorno, situazione di grande agitazione che non meraviglia, perché più la tua meta è elevata e più cerchi di raggiungere grandi risultati e maggiori, ovviamente, sono gli impegni. Nulla può spaventarti, anche se in questi giorni c’è chi pensa che tu possa fare un passo indietro. Forse è il caso, in questo mese di marzo, di muoversi con molta circospezione e questa indicazione dell’Oroscopo di Paolo Fox tocca più da vicino coloro che hanno già delle precise responsabilità.

Oroscopo Paolo Fox: l’Acquario deve riguardarsi ma l’amore è ottimo, i Pesci affrontano un weekend di prova

Acquario, puoi vivere un weekend importante e bisogna tutelarsi anche dal punto di vista fisico: ci sono dei momenti in cui sei piuttosto agitato e questo stato di eccessiva tensione produce anche stress fisico. Piccoli malesseri stagionali vanno debellati e intanto pensiamo all’amore, che potrebbe diventare interessante. Il periodo obbliga anche a una revisione dei conti e, come l’Oroscopo di Paolo Fox ricordava anche ieri, bisogna prevedere una seconda parte dell’anno “tranquilla” per quanto riguarda il denaro: non spendere troppo e soprattutto non spendere quello che non c’è in cassa, solo con la speranza che un domani entri.

Pesci, devi affrontare questo fine settimana come se fosse una prova. Saturno, a breve, porterà la necessità di verificare molti rapporti: quanti saranno promossi e quanti bocciati, si chiede l’Oroscopo di Paolo Fox? Sei tu quello che dovrà bocciare o promuovere chi ti sta attorno: le persone più belle e positive le manterrai accanto a te, le altre no. Molti sono i valori positivi di questo cielo ed ecco perché è possibile che molti nativi del segno stiano per cambiare vita in meglio. In un quadro del genere non sono da sottovalutare nuovi amori oppure amicizie che possono portare a qualcosa di più.

