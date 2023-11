Oroscopo Paolo Fox di oggi 4 novembre 2023/ Momento top per l’Ariete, il Toro lotta ancora

Oroscopo Paolo Fox: l’Ariete conosce persone nuove, il Toro andrà meglio dopo il 15

Ariete, questo è un periodo davvero importante. La chiave del successo, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox, sarà condividere le proprie intuizioni. Per questo tuo atteggiamento così disponibile e forte, in questi giorni, avrai anche la possibilità di conoscere persone molto interessanti. Dagli inizi dell’anno adesso sono cambiate in meglio. Tuttavia in questo novembre, solo per le coppie in crisi, sarà un mese di chiarimenti.

Toro, è da metà ottobre che, nonostante le tua buona volontà, devi superare qualche impedimento. L’Oroscopo di Paolo Fox però sostiene che pochi Toro si daranno la colpa di quello che è accaduto, perché le opposizioni rappresentano sempre qualcosa contro cui dobbiamo lottare: è probabile, quindi, che qualcuno ti abbia “fatto lo sgambetto”. Per risolvere questioni legali o burocratiche, il consiglio è di aspettare la seconda parte di novembre. Qualche comprensione in amore andrà sedata.

Gemelli, è possibile riprendere fiato! In questi giorni, qualcuno ha messo in dubbio le tue capacità oppure hai talmente tante cose da fare che l’amore finisce in secondo piano. Tuttavia, da questo punto di vista ci sarà una bella novità: tra pochissime ore, Venere inizierà un transito migliore. Non sarà la bacchetta magica, ma l’Oroscopo di Paolo Fox prevede che anche se c’è una disputa sarà possibile, entro la seconda parte del mese, riuscire a mediare e a trovare un’intesa.

Cancro, questo è un sabato che ti offre una buona situazione astrologica e le buone idee possono decollare, in questi primi 15 giorni di novembre. Se stai iniziando un nuovo lavoro o “ereditando” un compito, è probabile che tu abbia delle dispute con chi gestiva tutto prima: attenzione alle questioni che possono nascere, non solo con i colleghi o con i capi, ma anche in caso di lavori familiari tra genitori e figli, avverte l’Oroscopo di Paolo Fox. Le stelle di questo mese sono molto interessanti per chiarire un amore.

