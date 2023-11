Oroscopo Paolo Fox di oggi 4 novembre 2023/ Vergine e Scorpione arrivano al weekend stanchi e nervosi

Oroscopo Paolo Fox: il Leone battibecca, la Vergine è un po’ malinconica

Leone, il tuo desiderio di libertà aumenta, anche perché sei governato dal Sole, stella che, in questi giorni, è dissonante e probabilmente indica anche qualche problema nel farti vedere e nel farti sentire. Attenzione alle polemiche, soprattutto se parli in pubblico e molti ti ascoltano, perché a volte potresti essere un po’ troppo esagerato e andar fuori dalle righe. Marte invita a un po’ di prudenza, anche per quanto riguarda il fisico, avverte l’Oroscopo di Paolo Fox.

Vergine, è un sabato che permette di fare progetti, ma non lasciarti incupire dalle situazioni che possono riguardare anche la casa. Non bisogna lasciarsi incupire anche dal tempo, visto che stiamo vivendo una fase un po’ critica dal punto di vista meteorologico. Va detto che il segno zodiacale della Vergine, in questi giorni, risente di una piccola malinconia, forse frutto di tanta stanchezza: vivere emozioni nuove è importante, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox.

Bilancia, questo cielo non è più così contrario ed è molto più funzionale al tuo fisico. Dal punto di vista psicologico ed emotivo sarai alla ricerca di emozioni vere, ancora di più quando in amore si presenterà una bella Venere a colpire positivamente il tuo segno: ecco perché queste sono giornate da vivere pienamente, conclude l’Oroscopo di Paolo Fox.

Scorpione, forse sei un po’ stanco: troppe tensioni e attenzione alle distrazioni. Proprio queste potrebbero farti perdere un bel po’ di tempo. Purtroppo le discussioni non mancano quando ci sono tante cose da fare e manca il tempo per fare tutto. L’Oroscopo di Paolo Fox consiglia, dal punto di vista pratico, di farsi due conti e di programmare gli eventi per le prossime settimane. Chi sta cercando nuove storie d’amore, entro dicembre, se si espone, avrà di più.

