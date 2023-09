Oroscopo Paolo Fox di oggi 4 settembre 2023/ Partenza un po’ sotto pressione per Bilancia e Scorpione

Oroscopo Paolo Fox: settimana frenetica per il Leone, molto fruttuosa per la Vergine se non si perde in dettagli

Leone, si apre una settimana piena di cose da fare. Chi ha già un incarico sa che dovrà portarlo avanti al meglio e non potrà permettersi di fallire: dovrai far vedere quanto vali! Negli ultimi mesi, anche dall’anno scorso, tante situazioni sono variate e probabilmente senti anche un forte stress addosso. L’amore è importante e Venere nel segno, già da qualche mese, dice che sei al centro dell’attenzione di tante persone: non solo a livello di amore romantico, ma anche dell’interesse che potresti ricevere da amici e persone che hanno bisogno di te, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox.

Vergine, ecco una settimana interessante! I limiti possono essere nei tuoi pensieri: se guardi troppo al dettaglio con pignoleria, rischi di perdere un sacco di tempo, avverte l’Oroscopo di Paolo Fox. Oltretutto sai che questo Mercurio nel segno ti permette di studiare delle nuove strategie, in vista di un futuro migliore. Peccato che tu sia circondato da qualche perditempo. Alcuni conflitti legali potranno risolversi con una mediazione. L’amore è certamente possibile: chi è single si metta in circolazione, perché ad ottobre, con Venere nel segno, si avrà di più.

Oroscopo Paolo Fox: la Bilancia prenda tempo se si sente troppo spinta da Marte, per lo Scorpione partenza caotica

Bilancia, non si può dire che le cosa stiano andando male, però sei un po’ sotto pressione con Marte nel segno. Se hai detto quello che pensavi e ti sei liberato di un peso, adesso devi fare delle scelte ed è proprio qui che può esserci un dubbio su con chi andare o con chi stare. Magari hai avuto anche degli apprezzamenti e ricevuto delle conferme: peccato però che ogni giorno si viva un po’ troppo al cardiopalma. Se non sei convinto di quello che stai facendo, prendi tempo, suggerisce l’Oroscopo di Paolo Fox.

Scorpione, partire con la Luna opposta significa sentirsi agitati e dover fare troppe cose in poche ore. Visto che Venere è ancora in aspetto critico (ma attenzione che da ottobre tornerà attiva, anticipa l’Oroscopo di Paolo Fox), anche settembre potrebbe essere un mese in cui è opportuno contare fino a dieci, prima di fare delle scelte che riguardano l’amore: se dici stop, potresti pentirti, se dici sì, potresti esagerare. La situazione lavorativa necessita di molta calma e sangue freddo, soprattutto se questo Giove in opposizione sta creando delle perplessità. Attenzione a non farti prendere dall’ansia di prestazione: fai le cose che sai fare, senza essere in ansia per il futuro. Se stai per partire con un nuovo progetto che si svolgerà in ambito diverso, con collaboratori nuovi, non devi temere.











