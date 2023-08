Oroscopo Paolo Fox di oggi 5 agosto 2023/ Bilancia e Scorpione tesi e impazienti

Oroscopo Paolo Fox: dolci emozioni sentimentali per il Leone, Giove agevola i cambiamenti radicali per la Vergine

Leone, queste giornate dovrebbero dare spazio ai sentimenti più veri: domenica avremo Venere e Luna in ottimo aspetto. Cosa vuol dire? Che questo quadro astrale diventa ancora più caldo, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox e, se c’è la persona giusta a fianco, è difficile non dimostrare grande amore e passione. Chi cerca una novità, dal punto di vista sentimentale, si dia da fare! Potrebbe essere già nato qualcosa, perché queste stelle sono buone già da giugno, ma ovviamente chi si chiude in casa, ha paura o si mette un po’ troppo sul piedistallo ottiene poco o nulla. Quantomeno però i cuori solitari dovrebbero aver registrato, negli ultimi mesi, qualche attenzione in più, come persona che magari non sono piaciute, ma che sono state vicine. Il Leone adesso ha molti ammiratori! Il discorso legato al lavoro è un po’ diverso perché, tra le persone “adulanti”, potrebbe esserci qualcuno che non è proprio sincero.

Vergine, tra oggi e domani, questo cielo è molto interessante: datti da fare, se vuoi fare un incontro. Lasciare un percorso di lavoro, in questo momento, è possibile, ma solo se c’è qualcosa di nuovo, con Saturno in opposizione e Giove in trigono, ovvero un’impresa a cui si lavora da anni e che prende il sopravvento. I Vergine che sono un po’ sbandati, che non fanno più lo stesso lavoro o che non hanno più le stesse mansioni di prima non devono preoccuparsi, rassicura l’Oroscopo di Paolo Fox, perché magari faranno un po’ meno, un po’ qui e un po’ là, però si muoveranno. Siete indipendenti in amore? Forse lo siete un po’ troppo: attenzione perché a ottobre arriva Venere nel segno e le storie che nascono ora potrebbero diventare molto importanti.

Bilancia, se perdi la pazienza è normale: hai messo sotto stress il tuo fisico. Questa tensione non dovrebbe riversarsi in amore, tuttavia dall’estate dell’anno scorso, chi più e chi meno, quai tutti i Bilancia hanno avuto qualche mese di sosta per motivi fisici. Chi ha ancora qualcosa da recuperare è meglio che si tenga lontano dalle situazioni faticose, ma chi vuole per esempio trovare qualche sicurezza in più, può puntare anche sui sentimenti. Domenica però sarà una giornata che ti vedrà un po’ insofferente, anticipa l’Oroscopo di Paolo Fox.

Scorpione, ci sono buona volontà e fascino, però quanti dubbi! Forse, in questi giorni, sei agitato o ti arrabbi, per motivi a cui tu non sai dare una spiegazione. Ci sarà una situazione di lavoro che forse tende i nervi e l’Oroscopo di Paolo Fox ha più volte parlato di voglia di cambiare e di fare altre cose. Per chi non può cambiare e non è soddisfatto, è evidente che la frustrazione sia forte. Bello leggere qualcosa che appaghi: lo Scorpione adesso deve nutrire la mente e l’anima. Per i cuori solitari, per chi cerca sensazioni, questo weekend è un po’ particolare: le emozioni non mancano, ma i nativi del segno sono molto rigidi, non si lasciano andare.











