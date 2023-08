Oroscopo Paolo Fox di oggi 5 agosto 2023/ Il Toro patisce Venere, buone novelle per l’Ariete

Oroscopo Paolo Fox: weekend favorito dalla Luna per l’Ariete, il Toro ha Venere dissonante

Ariete, ecco un fine settimana ideale per proporsi: domenica la Luna sarà proprio nel tuo segno zodiacale. Qui c’è vigore, voglia di emergere e di amare e anche qualche possibilità in più per la seconda parte dell’anno. L’Ariete a volte accetta delle sfide impossibili e poi magari si lamenta che sta male o non progredisce: in realtà bisognerebbe essere molto razionali, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox. Chiamate e novità non mancheranno ai liberi professionisti.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 5 agosto 2023/ Bilancia e Scorpione tesi e impazienti

Toro, sappiamo che queste prime giornate d’agosto ancora non diradano le nebbie che potrebbero essere accentuate da questo transito di Venere dissonante. Nebbie che a volte riguardano la vita sentimentale, ma anche i rapporti con i parenti, se ci sono questioni di soldi da mettere in chiaro. Chi ha chiuso una storia, per ora non vuole ritornare ad amare come un tempo, anche se ci spera: il Toro è però molto prudente, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox, e non si lancia senza paracadute, in amore. Vittorie o comunque interessanti novità riguarderanno la seconda parte di quest’agosto e diritti reclamati o situazioni di contrasto potranno essere chiariti. Amore, per i single, da verificare.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 5 agosto 2023/ Weekend risolutivo per il Sagittario, successo per il Capricorno

Oroscopo Paolo Fox: amore in primo piano per i Gemelli, convivenze litigiose per il Cancro

Gemelli, questo fine settimana regala una Luna favorevole, soprattutto domenica: punta sull’amore, sull’amicizia e sui rapporti interpersonali. Sappiamo che per il lavoro l’Oroscopo di Paolo Fox ha dei dubbi, perché ci sono dei ritardi e anche delle situazioni un po’ troppo affliggenti e noiose che bisognerebbe cambiare, però è anche vero che, da qui alla fine dell’anno, mancano diversi mesi che, da settembre in poi, potranno essere gestiti al meglio per recuperare dal punto di vista pratico. Se in amore vi interessa qualcuno, fatevi avanti entro domenica!

Oroscopo Paolo Fox di oggi 4 agosto 2023/ Ottima Venere per i Gemelli, fase positiva dell'anno per il Cancro

Cancro, perplessità ce ne sono sempre e qui l’Oroscopo di Paolo Fox parla anche di qualche piccola divergenza che può capitare nelle coppie che convivono da poco insieme o che hanno un rapporto non consolidato. Non bisogna gareggiare a chi fa più e chi fa meno o a chi porta più soldi rispetto al partner, anche se una questione di soldi può nascere per chi convive da poco o ha delle situazioni non chiare riguardanti la casa. Chi sta aspettando da tempo un’opportunità per mettersi in gioco, ricucire strappi o essere considerato, adesso non deve più temere! Tra fine agosto e settembre, ci sarà qualcosa in più. Tuttavia queste sono giornate un po’ tese: non fare troppo.











© RIPRODUZIONE RISERVATA