Oroscopo Paolo Fox di oggi 5 febbraio 2024/ Il Capricorno è sempre leader e i Pesci sono in crescita

Oroscopo Paolo Fox: voglia di avventura per il Sagittario, il Capricorno è al top

Sagittario, Luna e Mercurio formano un ottimo aspetto che ti ispirano all’avventura. Perché non fare un bel viaggio? Non solo mentale, ma anche fisico? Non far riemergere brutti pensieri in amore, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox.

Capricorno, Marte e Venere sono pianeti in ottimo aspetto. Guidi bene la tua squadra! Il Capricorno si dice sia il segno dei capi e dei manager, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox . Coloro che hanno lavorato bene in passato avranno soddisfazioni e ci sono progetti nuovi per quest’estate. Nuove opportunità per i single che, se non hanno ancora fatto un bell’incontro, dovrebbero solo essere più ottimisti.

Oroscopo Paolo Fox: l’Acquario è ribelle, i Pesci migliorano in settimana

Acquario, torna la tua voglia di ribellione e il cielo ti spinge a liberarti dalle costrizione. Per chi sta con un Acquario, l’Oroscopo di Paolo Fox consiglia di provare ad ascoltarlo. La fantasia dell’Acquario necessita di nuovi orizzonti e idee: non ostacolate la sua voglia di sperimentare cose inedite! Tra poco Venere sarà nel segno e l’amore sarà davvero centrale.

Pesci, c’è molto nervosismo in questi giorni. Gennaio non è stato ottimo per l’amore e per qualcuno, addirittura, è iniziato anche con un po’ di lacrime. La Luna è opposta oggi, ma vedrai che da domani andrà molto meglio così come tutta la settimana, che sarà in crescita, promette l’Oroscopo di Paolo Fox. Abbi fiducia!

