Oroscopo Paolo Fox di oggi 5 febbraio 2024/ Il Toro fa strategie e i Gemelli hanno una nuova visione

Oroscopo Paolo Fox: Ariete sempre meglio, il Toro progetta strategie

Ariete, hai una grande forza! Questa situazione astrologica vedono Sole e Luna in ottimo aspetto che producono un inizio di grande risalita! Il periodo, anche se ancora stressante, non è come quello della fine di gennaio. Un po’ di pazienza e si recupera col tempo, assicura l’Oroscopo di Paolo Fox.

Toro, preparate le vostre strategie affinché siano pronte per la seconda metà del mese, se ci sono problemi legali, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox. Venere è favorevole e le relazioni con Capricorno, Vergine e Toro sono molto hot! Comandi tu in amore, devi solo scegliere!

Oroscopo Paolo Fox: nuove visioni per i Gemelli, il Cancro avrà belle sorprese

Gemelli, lunedì che nasce con la Luna in opposizione. Ci sono Gemelli che hanno dovuto affrontare una separazione e devono cercare di adattarsi a questo cambiamento. Non è facile, ma la vita è fatta così e bisogna abituarsi alle trasformazioni. Venere, dalla fine del mese, potrebbe portare una visione del tutto nuova della vostra esistenza, prevede l’Oroscopo di Paolo Fox.

Cancro, Mercurio non è più opposto e fra poco termineranno anche i capricci di Marte e Venere. Fai progetti per fine mese, perché se pensavi che una risposta positiva non sarebbe arrivata, avrai una bella sorpresa, promette l’Oroscopo di Paolo Fox.











