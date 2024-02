Oroscopo Paolo Fox di oggi 5 febbraio 2024/ Investimenti rischiosi per il Leone, la Vergine è un po’ confusa

Oroscopo Paolo Fox: attenzione ai soldi, Leone, oggi la Vergine ha dei ritardi

Leone, occhio agli investimenti perché sono a rischio! Questa settimana è molto interessante, con solo un piccolo calo verso venerdì. Devi, se hai già raggiunto un obiettivo, capire cosa studiare da giugno in poi. Ti poni sempre nuove sfide, ecco perché devi muoverti già da ora, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.

Vergine, il periodo è buono, come ha già ribadito l’Oroscopo di Paolo Fox, ma questa giornata in particolare prevede ritardi. Vista la tua voglia di controllo, oggi e domani avrai un equilibrio un po’ precario. Il lavoro è sempre protetto, ma ci sono delle tensioni. Tra martedì e giovedì avrai una bella vittoria.

Bilancia, giornata utile per riequilibrare sentimenti ed emozioni. Per le coppie in crisi, aspettate a parlare sinceramente, perché le parole possono essere fraintese. Il fisico migliora con la fine di Mercurio in opposizione. In questi giorni potresti cominciare a fare progetti che vadano oltre la primavera, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox.

Scorpione, verso la metà della settimana potresti incontrare qualcuno che conta. Il lavoro ti ha dato qualche problema, recentemente, ma ora siamo in una situazione buona. Attenzione però alle prossime tre settimane per le cose economiche: c’è un piccolo ostacolo da superare, soprattutto per coloro che hanno un progetto e non riescono a superarlo oppure hanno proprietà che coinvolgono altre persone, come familiari o collaboratori, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox. L’amore è frizzante: stop alle polemiche!

