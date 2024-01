Oroscopo Paolo Fox di oggi 5 gennaio 2024/ L’Ariete parte vittorioso e il Cancro ha dubbi in amore

Oroscopo Paolo Fox: vita amorosa in primo piano per l’Ariete, weekend ancora teso per il Toro

Ariete, ancora oggi l’Oroscopo di Paolo Fox ti indica la strada del successo. Questo weekend parla di emozioni e sensazioni interessanti e nella calza della Befana non c’è carbone, ma qualcosa di dolce! Se poi questa dolcezza è legata alla vita sentimentale, allora ancora meglio, visto che Venere è in aspetto buono.

Toro, questo è un weekend che parte in maniera agitata e molti ti consigliano la calma, ma come si fa a stare calmi dopo quello che è accaduto, probabilmente, attorno a dicembre, quando una Venere in opposizione, proprio il tuo pianeta guida, ha creato dei disagi? Quanto meno, rivedere alcune strategie è necessario, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox. Giornata un po’ faticosa e le tensioni in amore vanno tenute sotto controllo.

Gemelli, mettersi in una situazione di contrasto, con Venere in opposizione, è l’ultima cosa da fare, sentenzia l’Oroscopo di Paolo Fox. Questo Capodanno appena trascorso non è stato proprio tranquillo per tutti: da chi si è preoccupato un po’ per la casa, per i parenti a chi semplicemente si è annoiato, la maggioranza è stata un po’ col fiato in sospeso. È da sviluppare, in futuro, un buon progetto e le relazioni d’amore vanno protette.

Cancro, piccole complessità ci sono in amore, ma anche perché tu sei una persona complessa., nel senso che giustamente non ti accontenti e vuoi avere delle buone risposte, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox. Entro fine mese, dare il proprio assenso alla nascita di una programmazione diversa della propria vita è importante, soprattutto a livello professionale. Chi ti sta accanto avrebbe bisogno di maggiori garanzie.

