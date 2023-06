Oroscopo Paolo Fox di oggi 5 giugno 2023/ Emozioni turbolente per Acquario e Pesci

Una nuova settimana ricca di eventi planetari viene inaugurata, sulle frequenze di Radio LatteMiele, dall’Oroscopo di Paolo Fox per questa giornata di lunedì 5 giugno 2023, con la Luna che sta andando in Capricorno e terminerà la sua corsa, domenica 11, tra Pesci e Ariete. La vera novità di oggi è l’ingresso di Venere in Leone, mentre il fine settimana vedrà Mercurio entrare in Gemelli, domenica. Di seguito, le anticipazioni per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 5 giugno 2023/ Leone da oggi baciato da Venere, mentre lo Scorpione è in lotta

Oroscopo Paolo Fox: cielo d’amore per il Sagittario, il Capricorno è un vero leader

Sagittario, sul piano dell’affettività questo è un cielo importante: anche se ci sono stati dei problemi, l’Oroscopo di Paolo Fox ritiene che i nuovi amori potranno funzionare. Inoltre, avere un’ottima Venere e un Marte importante indica la possibilità di realizzare un progetto per il futuro, anche se, di recente, ci sono state maggiori spese per la casa.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 5 giugno 2023/ Venere apre ai sentimenti di Ariete e Gemelli

Capricorno, è molto importante adesso fare delle scelte dettate dalle regole del gioco. Tu sai che hai una grande capacità di azione e potresti anche spiazzare le persone che ti stanno attorno, perché sei un leader. Ci sarà una crescita, una maturazione: potresti ritrovare un ruolo, un’identità o una mansione che avevi perso nel passato. Stelle importanti anche per l’amore, assicura l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox: revisioni d’amore per l’Acquario, una passione farebbe bene ai Pesci

Acquario, se ci sono problemi di soldi, ovviamente bisogna evitare le spese di troppo. Adesso vorresti apportare delle modifiche a un lavoro, ma non è facile avere a che fare con delle persone che ti diano retta. Tu fai pure delle richieste, però non ti arrabbiare se qualcuno fa il vago. Molto utile questo cielo per definire storie d’amore, soprattutto quelle che non sono andate bene, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox. Attenzione alla tecnica del “chiodo schiaccia chiodo”, ma anche a storie con persone già legate o tropo lontane, perché questo è un periodo in cui alcuni conflitti potrebbero essere più visibili.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 4 giugno 2023/ Fine delle tensioni per la Bilancia, non per lo Scorpione

Pesci, una storia libera e sensuale: questo ci vorrebbe per riportare in auge la passionalità. Le diffidenze sono tante e coinvolgono in particolare i nativi del segno che hanno già vissuto una crisi nel passato. Saturno nel segno porta ad avere più voce in capitolo e chi sta male, vuol dire che non ha superato un dilemma nato più di un paio di anni fa. È vero che tu assorbi come una spugna anche le emozioni che arrivano dall’esterno: seleziona quelle valide e tralascia tutte le altre, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox.











© RIPRODUZIONE RISERVATA