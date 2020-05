Oroscopo Paolo Fox di oggi 5 maggio 2020: Toro, Acquario, Leone e Sagittario

Pubblicità

Oroscopo, le previsioni per il Toro di Paolo Fox

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta ad analizzare il Toro deve sbrigare in queste 24 ore le situazioni a cui è interessato, il segno però evita di rimandare le cose a mercoledì o giovedì, se però avete progetti per l’estate avrete un cielo interessante per tutti, sono da organizzare dei recuperi al più. Saturno dissonante parla solo di soldi.

Acquario, cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox per oggi?

L’Acquario ha un periodo di tensione e non prendetevela con gli altri che ora si trovano in difficoltà a capirsi. In questi giorni è il segno a dover capire cosa si desidera altrimenti si fa sempre la figura del bastian contrario. In amore serve maggiore tranquillità.

Oroscopo del Leone secondo le previsioni di Paolo Fox

Nell’oroscopo di Paolo Fox il Leone da qualche tempo è tenuto a riflettere sulla opposizione di Saturno e non sentirsi appagati e non aver ricevuto conferme pesa parecchio. Ma non tanto l’amore o la famiglia. Anzi per questo si invita chi è solo ora che inizia a farsi vedere una fase più libera a guardarsi attorno. Chi ha dei problemi di tipo professionale deve rimettersi in gioco ma in modo tranquillo.

Pubblicità

Paolo Fox, scopriamo la giornata delSagittario

Il Sagittario ha due giorni importanti: venerdì e sabato. Catene in amore che è difficile tenere. Questa fase di lockdown ha rivelato qualche problematica, chi non ha il cuore in una relazione deve dirlo. Ci sono ripensamenti.



© RIPRODUZIONE RISERVATA