Oroscopo Paolo Fox di oggi 5 maggio 2020: Vergine top, Leone in amore e lavoro…

Pubblicità

VERGINE, SAGITTARIO, SCORPIONE: ECCO I SEGNI AL TOP SECONDO PAOLO FOX NEL SUO OROSCOPO DI OGGI

L’oroscopo di Paolo Fox torna oggi, 5 maggio 2020, guardiamo i top seguendo Latte e Stelle su LatteMiele. La Vergine riesce a fare delle cose importanti, soprattutto dal punto di vista pratico. Si sa sempre cosa fare anche nei momenti più complicati. Il 2020 è un anno difficile, ma non di certo per questo segno che ha facilità d’azione e può cambiare passo ottenendo subito dei risultati. Il segno del Sagittario aspetta un weekend molto importante, una crescita che permetterà al segno di raggiungere degli ottimi risultati. Come tutti si è al centro di un momento di non facilissima lettura, ma con forza e determinazione si può arrivare ovunque, d’altronde come diceva un detto “volere è potere”. Lo Scorpione ha la possibilità di dare una svolta a quello che sta vivendo, con opportunità per iniziare qualcosa di nuovo e intrigante per il futuro. Staremo a vedere se arriveranno le soddisfazioni che il segno si merita.

Pubblicità

OROSCOPO PAOLO FOX: AMORE, CHE GIORNATA SARÀ PER ARIETE, GEMELLI E LEONE

AMORE – Capitolo amore, ecco cosa dice l’oroscopo di Paolo Fox su LatteMiele. L’Ariete ha ritrovato una certa energia che non si vedeva da tempo. Non si deve essere assolutamente prevenuti nei confronti dell’eventuale partner. I Gemelli si ritroveranno a parlare di sentimenti con grande facilità, ma solo se hanno iniziato da poco una nuova storia. Chi sta insieme da tempo invece deve combattere contro un nemico la monotonia, che rischia di essere un qualcosa che rende difficile andare avanti. Ci potrebbero essere delle liti o degli allontanamenti nei casi più gravi. Il Leone deve trovare la forza per riflettere su quella che è la fastidiosa opposizione di Saturno che pesa parecchio, ma che lascia liberi almeno per i sentimenti. C’è chi inizia a guardarsi attorno con grande soddisfazione e possibilità di trovare una persona importante per il futuro. I Pesci si trovano di fronte a una situazione non facilissima da gestire, in questo momento forse servirebbe maggiore chiarezza.

Pubblicità

LAVORO, COSA ASPETTARCI? CE LO SPIEGA L’OROSCOPO DI PAOLO FOX

LAVORO – Ecco cosa dice l’oroscopo di Paolo Fox per quanto riguarda il lavoro. Saturno è dissonante per il segno del Toro che si trova di fronte a discorsi pesanti legati ai soldi. Alcuni nati sotto il segno del Cancro potrebbero essere costretti ad accettare qualcosa in più. Giove invita a riflettere su quelli che sono contratti in scadenza che possono creare un po’ di apprensione e magari portare a delle novità inattese fino a qualche tempo fa. Saturno infastidisce anche la Bilancia alla quale non regala di certo delle sicurezze in vista di un futuro che sembra nascondere un grande punto interrogativo. Il Leone deve capire che questo momento è quello che porta a rimettersi in discussione e in gioco, cercando di dare qualcosa in più per trovare una nuova realtà. Forse è il caso di gestire tutto con maggiore serenità, perché si rischia di vivere alcune complicazioni di non facilissima gestione. Attenzione dunque a trovarsi in un momento in cui ci si sente carichi di lavoro, senza magari la forza di concretizzare ciò di cui si ha bisogno davvero.



© RIPRODUZIONE RISERVATA