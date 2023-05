Oroscopo Paolo Fox di oggi 5 maggio 2023/ Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Siamo quasi alla fine dela settimana e non può mancare l’Oroscopo di Paolo Fox per oggi, venerdì 5 maggio 2023. Ogni giorno, dalle frequenze di Radio Lattemiele, l’astrologo ci regala rivelazioni sull’amore, il lavoro e la fortuna per tutti segni zodiacali. Vediamo cosa le stelle riservano ad Ariete, Toro, Gemelli e Cancro.

Ariete, weekend importante, perché questo cielo invita ad essere ottimisti. L’acutezza mentale e la critica che il segno dell’Ariete conserva dentro di sé ed esprime con delle frasi anche piuttosto caustiche, dovrà essere raffinata, ovvero che non bisogna mettersi contro qualcuno, in questo momento. È vero che sei un combattente, però un po’ più di tranquillità ci vuole, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox, anche per evitare disagi e questo vale sia per il lavoro sia per l’amore.

Toro, ecco un mese importante: se ti fanno proposte per iniziare qualcosa di nuovo, per cambiare ufficio o se già hai ricevuto un grande incarico, questo è un momento che ti illumina. Le capacità poi sono le nostre, perché gli astri inclinano, ma non determinano: se non ti metti in gioco in maniera seria, chiaramente potresti perdere un’occasione. L’Oroscopo di Paolo Fox si augura che non si perda un cielo così favorevole, ma sappiamo che la maggioranza dei nati Toro è pronta all’azione. Il periodo mette alla prova solo le relazioni già compromesse da vecchi disturbi. I nuovi sentimenti viaggiano meglio soprattutto da domenica.

Gemelli, questo è un weekend che permette di ritrovare una buona energia, anche perché Venere è nel segno, solo per pochi giorni però! Ecco perché se ci fossero delle tensioni, sarebbe meglio chiarire come stanno le cose oggi e domani. Bene programmare un futuro migliore ed eliminare le insicurezze, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox, perché arrivano giornate in cui si può anche organizzare un incontro o vincere una sfida. Novità sul lavoro: alcuni progetti sono stancanti, ma più che altro i Gemelli, che amano sempre innovare e vivere di curiosità, possono portare avanti cose che hanno già fatto nel passato più per dovere che per piacere.

Cancro, è arrivato il momento di sfoderare le tue armi migliori, come l’intelligenza, la passionalità, la bellezza e il sorriso, perché Venere potenzia tutto questo da domenica: ecco perché può battere forte il cuore! Persino se c’è stata una separazione dolorosa, anche se qualche fastidio resta, sarà essenziale distrarsi. Novità in arrivo e si può già parlare di emozioni che torneranno protagoniste, preannuncia l’Oroscopo di Paolo Fox.











