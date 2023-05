Oroscopo Paolo Fox di oggi 5 maggio 2023/ Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Siamo quasi alla fine dela settimana e non può mancare l’Oroscopo di Paolo Fox per oggi, venerdì 5 maggio 2023. Ogni giorno, dalle frequenze di Radio Lattemiele, l’astrologo ci regala rivelazioni sull’amore, il lavoro e la fortuna per tutti segni zodiacali. Vediamo cosa le stelle riservano a Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

Oroscopo Paolo Fox, 5 maggio 2023/ Classifica segni I Fatti Vostri: da Sagittario...

Oroscopo Paolo Fox: il Leone vive un senso di rivalsa, la Vergine deve chiudere col passato

Leone, quante volte hai dovuto contare fino a dieci, nell’ambito del lavoro, pur di non dare in escandescenze? Alcuni Leone, pur avendo contato fino a dieci, soprattutto a febbraio, si sono agitati ugualmente. La tecnica del “chiodo schiaccia chiodo” a volte funziona in amore, ma sul lavoro no! Perché se pensi che ti abbiano fatto del male o limitato nelle tue azioni, è rimasto in te un certo senso di rivalsa che andrà dominato, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox, 4 maggio 2023/ Classifica segni I Fatti Vostri: da Cancro a...

Vergine, questo cielo di maggio promette novità: si ampliano le condizioni buone e si ampliano le relazioni. Condizioni importanti anche per la firma di un accordo, entro giugno, con una situazione diversa di fronte a te: devi chiudere con il passato, cambiare aria e forse accettare un nuovo ruolo. L’Oroscopo di Paolo Fox si augura che le coppie che hanno discusso tornino insieme.

Oroscopo Paolo Fox: la Bilancia attenda la seconda metà di maggio per le belle novità, lo Scorpione è un po’ impacciato in amore

Bilancia, questo cielo porta verso il bello stabile. Non conviene adesso parlare di contratti, ma sappi che la seconda parte di maggio darà qualcosa di più, promette l’Oroscopo di Paolo Fox. Essere cauti nei rapporti con soci e collaboratori è la cosa migliore da fare e attenzione alle discussioni! Soprattutto se sai già che gli inizi di primavera hanno portato confusione: qui non bisogna tornare indietro, ma andare avanti, altrimenti si rischia anche di mettere da una parte l’amore e questo non è un bene. Chi ha avuto un problema nella coppia deve cercarlo di non rinnovarlo, da domenica.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 4 maggio 2023/ Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Scorpione, se ti vuoi innamorare, conosci gente adesso! Sai che ci sono dei periodi in cui abbiamo più fascino e c’è una grande carica in arrivo da domenica. Tu che sai organizzarti sempre al meglio e che magari dai anche un buon consiglio agli altri, a volte, in amore, perdi colpi: soprattutto quando ti piace una persona, non sai come comportarti. È molto probabile che gli ultimi tempi abbiano portato delle emozioni speciali e gli incontri, da domenica, non sono da sottovalutare, avverte l’Oroscopo di Paolo Fox.











© RIPRODUZIONE RISERVATA