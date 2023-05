Oroscopo Paolo Fox di oggi 5 maggio 2023/ Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Siamo quasi alla fine dela settimana e non può mancare l’Oroscopo di Paolo Fox per oggi, venerdì 5 maggio 2023. Ogni giorno, dalle frequenze di Radio Lattemiele, l’astrologo ci regala rivelazioni sull’amore, il lavoro e la fortuna per tutti segni zodiacali. Vediamo cosa le stelle riservano a Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 5 maggio 2023/ Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo Paolo Fox: il Sagittario ha la Luna nel segno, il Capricorno raccoglie i frutti del suo impegno

Sagittario, il fatto che la Luna passi nel tuo segno, rafforza progetti di lavoro e impegni. Se i guadagni sono stati fluttuanti, forse è perché anche tu hai avuto maggiori esigenze e chi ha una famiglia lo sa, ammette l’Oroscopo di Paolo Fox. Coppie forti che vogliono sposarsi o convivere avranno un’estate molto interessante. Resta, con Saturno contro, un desiderio di cambiamento profondo che si rivela nell’ambito del lavoro.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 5 maggio 2023/ Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Capricorno, abbiamo un ottimo cielo! Maggio è il mese del grande inizio, della grande conferma, soprattutto per chi si è preparato bene nel passato. Questa situazione astrologica apre una fase nuova: così anche in amore sarà possibile fare una scelta definitiva. Poiché sei una persona molto ambiziosa e quindi riservi molte delle tue energie al successo di tipo pratico, l’Oroscopo di Paolo Fox invita a non dimenticare i sentimenti, perché Venere opposta, da domenica, potrebbe portare qualche distanza di troppo.

Oroscopo Paolo Fox: L’Acquario deve stare attento con la Luna contro, i Pesci provocano in amore

Acquario, avere la Luna contro vuol dire dover superare qualche piccolo fastidio. Di recente, è capitato ad alcuni Acquario, quasi sempre nel weekend, di avere qualche problema. La distrazione dev’essere limitata, proprio per evitare incidenti di percorso. Un miglioramento graduale si noterà da lunedì: bene per chi ha dovuto sopportare problemi importanti. Alcuni giorni, come quello di oggi, sono da vivere con prudenza, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox, 5 maggio 2023/ Classifica segni I Fatti Vostri: da Sagittario...

Pesci, maggio e giugno sono mesi di grandi scelte, di chiamate e l’Oroscopo di Paolo Fox spera che torni anche il passato, se positivo. Il riferimento è soprattutto al lavoro: a quelli che magari, tempo fa, hanno abbandonato un progetto e adesso vogliono recuperarlo. Certe volte sei proprio tu ad accendere la miccia della provocazione in amore, ma solo per capire fino a che punto il partner reagisce: attenzione però a non tirare troppo la corda, altrimenti si rischia l’autolesionismo. In questo periodo, hai una grande emozione da vivere: anche una scelta d’amore potrà essere favorita da un Giove che sarà sicuramente più attivo dalla seconda metà di questo mese.

© RIPRODUZIONE RISERVATA