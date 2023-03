Oroscopo Paolo Fox di oggi 5 marzo 2023/ Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Uno degli eventi astronomici più rilevanti dell’anno ha caratterizzato questo weekend, ovvero la vicinanza massima di Giove e Venere, visibile nel cielo e chiamata giustamente “il bacio di Giove e Venere”. Scopriamo come questi movimenti planetari interferiscono nella vita di Ariete, Toro, Gemelli e Cancro, con l’Oroscopo di Paolo Fox di oggi, domenica 5 marzo 2023, direttamente dalle frequenze di Radio LatteMiele.

Oroscopo Paolo Fox: Giove e Venere nel segno fanno faville per l’Ariete, il Toro può cominciare a impostare progetti con Giove in arrivo

Ariete, più volte l’Oroscopo di Paolo Fox ha parlato di novità che riguardano la vita privata e soprattutto di questa combinazione di pianeti che, nel mese di marzo, avrà un picco massimo proprio verso la fine. Attorno al 22 marzo, avremo Sole, Luna, Mercurio e Giove nel segno e, nel frattempo, ti dovrai “accontentare” di Venere e Giove che stanno lì. Questa è una sorta di rinascita, segnata da un oroscopo che parte bene e regala nuove occasioni che tu devi cogliere, perché altrimenti nulla succede: le stelle inclinano ma non determinano! Con te però possiamo essere abbastanza tranquilli, perché è difficile trovare un nativo del segno che resti con le mani in mano.

Toro, se hai seguito l’Oroscopo di Paolo Fox da qualche tempo, sai che ti sta spingendo all’azione e vuole riportare il messaggio di questo Giove che, da lontano, ti saluta (arriverà nel tuo spazio zodiacale dal 16 maggio), ma che ti dice di cominciare a cercare qualcosa di nuovo: per qualcuno addirittura una nuova casa oppure un sollievo per lasciare certi luoghi e ambienti che non permettono di dimenticare. Bisogna affrontare a viso aperto la propria vita e quella degli altri. Preservarsi e proporsi sempre nelle verità che qualcuno aveva nascosto, per non affrontarle. Notevolissimo il sostegno di circostanze buone nelle prossime settimane e, dal 16, con Venere nel segno, tutto sarà più facile. Amori in corso e desiderio di riscatto.

Oroscopo Paolo Fox: i Gemelli devono sfruttare le relazioni, il Cancro ha dubbi sul lavoro e in amore

Gemelli, è una domenica che spinge a stare bene e auspichiamo che quelli che hanno vissuto delle difficoltà, adesso ritrovino un po’ più di serenità. Avete delle piccole tensioni sul lavoro? C’è qualcuno che vi tende agguati o non certifica i vostri successi? Andate avanti, vi sprona l’Oroscopo di Paolo Fox! Questo periodo facilita enormemente le relazioni e non possono essere trascurati i rapporti d’amore che si risveglieranno. Tutti quelli che sono soli sono invitati a guardare cosa succede tra marzo e aprile, perché ci saranno delle novità.

Cancro, avere pianeti “tesi” non significa che le cose non funzionino, ma che ci sono delle attese o dei tempi da rispettare. Forse ti stai chiedendo cosa sarà di un lavoro, ma soprattutto se avrai sempre a che fare con le stesse persone: questo è un dubbio che può essere alimentato da piccole ansie, a maggior ragione se fino ad oggi alcune persone ti avevano preso a ben volere e sai che, tra qualche mese, non saranno più disponibili. In amore, attenzione: puoi chiudere vecchie storie con la certezza che le sorprese non tarderanno ad arrivare ma, prima di lanciarti in un nuovo rapporto, devi capire bene se ti interessa davvero, suggerisce l’Oroscopo di Paolo Fox.













