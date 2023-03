Oroscopo Paolo Fox di oggi 5 marzo 2023/ Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Uno degli eventi astronomici più rilevanti dell’anno ha caratterizzato questo weekend, ovvero la vicinanza massima di Giove e Venere, visibile nel cielo e chiamata giustamente “il bacio di Giove e Venere”. Scopriamo come questi movimenti planetari interferiscono nella vita di Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione, con l’Oroscopo di Paolo Fox di oggi, domenica 5 marzo 2023, direttamente dalle frequenze di Radio LatteMiele.

Oroscopo Paolo Fox: il Leone è il segno più forte per le relazioni, la Vergine deve attendere le carte giuste da giocare

Leone, sei forte! Sei il più forte nelle relazioni! Sole in aspetto buono e Venere esaltante: in questo momento le passioni tornano a vantaggio, di tutti i nativi del segno, promette l’Oroscopo di Paolo Fox. Non pensate che l’amore sia un accessorio, perché quando un Leone si sente molto amato, diventa ancora più forte, perché in qualche modo sa di poter contare sull’ammirazione di una persona cara. Bisogna sfruttare questo sex appeal che regala Venere, per rendere più viva e appassionata anche un’unione sentimentale.

Vergine, agitazione: essendo tu un segno di terra, vorresti avere tutto sotto controllo. Tra qualche giorno, Saturno andrà in opposizione e quindi c’è già chi, alla fine di febbraio, non è stato perfettamente bene o comunque ha preso le distanze da una situazione che affronterà, ma tra qualche tempo. In realtà, non tutte le carte sono uscite e quindi, se ti muovessi in anticipo, faresti un gioco sbagliato, perché non sai bene come si evolverà la partita: non dipende da te, sottolinea l’Oroscopo di Paolo Fox. L’astrologo può dirti che avrai le idee chiare da maggio e questi due mesi vanno vissuti con circospezione. In amore però non devi tirarti indietro, anzi! Marzo è un mese che porta sempre più emozioni.

Oroscopo Paolo Fox: finalmente una buona Luna per la Bilancia, lo Scorpione oggi è pigro

Bilancia, Luna favorevole! Ecco che oggi dovresti cogliere l’occasione per stare bene: vivere “carpe diem”, sfruttando il momento giusto. Se pensiamo sempre che ci manchi qualcosa per raggiungere la serenità, rischiamo di non coglierla mai questa voglia di stare bene, sottolinea l’Oroscopo di Paolo Fox. Meglio riflettere su ciò che dici e questo è un discorso già fatto, ma si tratta di una situazione momentanea di marzo e aprile. Addirittura, a volte, non farsi vedere è più vantaggioso di farsi vedere. In amore, ci saranno delle situazioni da chiarire.

Scorpione, sei un po’ frastornato e oggi questa Luna è dissonante. Il segno dello Scorpione passa dei momenti in cui è iperattivo, perché è governato da Marte, il pianeta della battaglia, e poi ci sono momenti in cui si ricorda di essere un segno d’acqua e diventa estremamente pigro. Oggi l’Oroscopo di Paolo Fox ti trova più pigro che attivo o magari non c’è quello stimolo giusto per fare delle cose che tu vorresti. Possibili prossimi cambiamenti che riguardano anche il lavoro. Accetta delle novità, per chi è in ballo in una questione importante di tipo professionale: saranno poi i soldi a fare la differenza e andrai dove ti offrono di più.











