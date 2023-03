Oroscopo Paolo Fox di oggi 5 marzo 2023/ Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Uno degli eventi astronomici più rilevanti dell’anno ha caratterizzato questo weekend, ovvero la vicinanza massima di Giove e Venere, visibile nel cielo e chiamata giustamente “il bacio di Giove e Venere”. Scopriamo come questi movimenti planetari interferiscono nella vita di Sagittario Capricorno, Acquario e Pesci, con l’Oroscopo di Paolo Fox di oggi, domenica 5 marzo 2023, direttamente dalle frequenze di Radio LatteMiele.

Oroscopo Paolo Fox: il Sagittario ha il destino alle porte, il Capricorno deve scegliere bene i suoi alleati

Sagittario, stanno cambiando alcuni riferimenti e il destino impone quasi una nuova strada da percorrere. Il destino, a volte, ci dice di andare da una parte e noi non possiamo dire no, perché alcune circostanze della vita siamo in grado di frenarle o bloccarle, ma se perdiamo di vista un riferimento, se alcuni giochi cambiano, poco possiamo fare. L’Oroscopo di Paolo Fox consiglia soprattutto: adattabilità e di sfruttare questo grande fascino di cui ti gratificano le stelle. Questo è un weekend in cui potrai ritrovare un po’ di serenità, anche al fianco di altre persone.

Capricorno, marzo e aprile sono mesi di prova e di tenuta sul lavoro: è come se dovessi metterti alla prova o mettere alla prova le persone di cui, un domani, dovrai fidarti. Quali sono le persone giuste che potranno aiutarti a costruire questo progetto che hai in mente? Il periodo ti offre una grande occasione: essere te stesso e dimostrarlo agli altri, dice l’Oroscopo di Paolo Fox. Per ritornare liberi, nel caso in cui ci fosse un problema d’amore, bisogna superare un ostacolo e, in questo momento, i Capricorno che hanno dei dubbi d’amore o delle lontananze da colmare, sono decisamente molto fermi nei loro propositi.

Oroscopo Paolo Fox: l’Acquario sta per salutare Saturno, i Pesci lo vedono in arrivo

Acquario, ogni trasformazione va sostenuta, perché sai che, se fai sempre le stesse cose, ti annoi ed è molto importante adesso liberarsi da un peso e, anche se non cambi attività, magari iniziare a programmare qualcosa di diverso. Un cambio di ruolo o mansione è possibile. Saturno esce dal segno, tra poche ore, annuncia l’Oroscopo di Paolo Fox, e dobbiamo inoltre considerare la presenza di Giove favorevole: questo è un cielo ricco di movimento e anche l’amore si può vivere in maniera più intensa.

Pesci, tu sai che l’evento di questo 2023 è proprio il passaggio di Saturno nel tuo segno e l’Oroscopo di Paolo Fox da martedì ne parlerà. Se pensi di avere aspettato abbastanza, di non essere stato troppo protagonista nella tua vita, perché hai reso più protagonisti gli altri, è tempo di riprendere i tuoi spazi. Questo è un transito associato a una ritrovata ricchezza interiore: ora hai le idee più chiare e Saturno riuscirà a determinare una fase di maggiore interesse un po’ per tutto. È molto importante, in questi giorni, capire cosa desideri fare: ecco che presto avrai Mercurio, Sole e Saturno attivi.











