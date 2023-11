Oroscopo Paolo Fox di oggi 5 novembre 2023/ L’Acquario spende e spande, risultati ottimi per i Pesci

Oroscopo Paolo Fox: Venere a breve sugli schermi del Sagittario, il Capricorno discute per la casa

Sagittario, la settimana non è stata un granché, non tanto perché non hai capacità di azione, ma perché qualcuno, con ogni probabilità, ha cercato di bloccarti o di prendere il tuo posto. Particolarmente nei lavori in cui bisogna mettersi in mostra, c’è la possibilità di scontrarsi con chi vuole essere o fare di più. Favorevole il desiderio di amare, che potrà essere anche impetuoso da mercoledì, anticipa l’Oroscopo di Paolo Fox.

Capricorno, molte delle difficoltà che si sono presentate di recente non le hai create tu, ma sei stato bravo a superarle. C’è una certa agitazione che potrebbe gettare qualche ombra anche sulle relazioni che sono state colpite da qualche disagio. Forse in coppia si discute se sia meglio o no investire dei soldi, comprare qualcosa: il Capricorno è molto preso da questioni riguardanti la casa. Se c’è stata una diatriba lunghissima per una questione di soldi, lasciti o altro, si potrà trovare un accordo. Per oggi, il consiglio dell’Oroscopo di Paolo Fox è di non fare le ore piccole.

Acquario, fare spese inutili non è il caso, però sappiamo che, quando c’è qualcosa che non va, l’Acquario si consola così. Dubbi per un lavoro: se un progetto parte in questi giorni non sarà super e bisognerà metterci mano e affinarlo, ma l’ultima parte del mese sarà migliore. Iniziative prese in passato decolleranno proprio dal 20/23 novembre in poi, anticipa l’Oroscopo di Paolo Fox. Marte contrario consiglia di non strafare con il fisico.

Pesci, in questo periodo, Marte, Giove e Saturno sono favorevoli: bisogna innanzitutto guardare il bicchiere mezzo pieno, non pensare più a situazioni che ormai non valgono più e iniziare bei progetti, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox. Chi ha firmato un accordo diverso tempo fa, finalmente si muove! Bene i nuovi ingaggi, gli incarichi, anche se part-time, perché in questo periodo stai esplorando nuovi orizzonti (questo vale soprattutto per i ragazzi). Le soluzioni sono dietro l’angolo e sarà meno difficile arrivare alla meta.

