Oroscopo Paolo Fox di oggi 5 novembre 2023/ Leone e Bilancia dedichino la domenica al relax

Leone, una domenica che va vissuta con leggerezza. Se qualcuno ti accusa di fare troppo, forse è perché si sente schiacciato dalla tua personalità e dal tuo modo di fare: in questo caso, prendere o lasciare. Il segno del Leone non ama passare inosservato e, tutto sommato, è giusto così, perché è una persona che merita molta attenzione. Sono previste spese inaspettate, per riparazioni urgenti o altri interventi: è l’effetto di Giove che è ancora contro. Comunque non manca un buon successo, rassicura l’Oroscopo di Paolo Fox.

Vergine, le complicazioni familiari o personali non devono diventare un chiodo fisso, altrimenti ci si distrae e si rischia di non pensare più ai sentimenti, che invece adesso sono molto importanti. La tua memoria formidabile forse ricorderà qualche brutta storia: se questo diventasse un impedimento alla riuscita di nuove relazioni, cerca di fare il possibile per dimenticare, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox.

Bilancia, sei forte in questa domenica, con una Luna che rende disponibili nei confronti degli altri. Questo cielo piace all’Oroscopo di Paolo Fox, perché hai dovuto fronteggiare molti momenti di disagio negli ultimi mesi e qualcuno anche di recente, nella prima parte di ottobre, e ora è importante recuperare, stare meglio ed essere piuttosto positivi. Il contatto con la natura aiuta il rilassamento: appena possibile, se le giornate lo consentono, cerca di passeggiare e recuperare qualche attività piacevole che possa anche svagare la mente.

Scorpione, la Luna non è così disponibile in questa domenica, ma può rappresentare un piccolo malessere fugace. Attenzione alle infiammazioni e a qualche momento di tensione in casa. Una chiusura o una netta decisione, a favore di progetti o soluzioni, ti ha liberato di molte ansie. L’Oroscopo di Paolo Fox aveva annunciato cambiamenti in atto già da settembre e ora le certezze sono maggiori: hai tanti pianeti nel segno, sei pieno di cose da fare e di buone prospettive. Piccoli guadagni in arrivo per chi guadagna grazie alle provvigioni.











