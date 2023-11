Oroscopo Paolo Fox di oggi 5 novembre 2023/ Venere in arrivo per i Gemelli e il Cancro discute ma è forte

Oroscopo Paolo Fox: bella la Luna per l’Ariete, il Toro vorrebbe buttare tutto all’aria

Ariete, Luna interessante, anche in questa domenica. Se intendi parlare con chi ami e chiarire qualcosa che non va, muoviti subito, perché tra pochi giorni Venere sarà in opposizione. Non sarà nulla di grave poiché il resto del cielo resta importante, tuttavia l’Oroscopo di Paolo Fox ritiene che tu abbia tante cose da fare e quindi, per quanto riguarda l’amore, ci sono delle belle indicazioni, ma qualche contrasto soprattutto se una persona non ti aiuta. È probabile che tu abbia anche un compito importante e una grande responsabilità da portare a termine entro la fine del mese ed ecco perché c’è bisogno di un sostegno d’amore: il partner è dalla tua?

Toro, piano piano una situazione pesante si sta chiudendo e questo è certamente un vantaggio: pensa positivo! Proprio questa sera capirai qual è la strada da seguire. Per le persone sole che hanno diritto all’amore, ma non lo cercano, è probabile che questo sia un periodo di interregno. L’Oroscopo di Paolo Fox continua a pensare che Giove nel segno ti salvi, tuttavia ci sono momenti in cui vorresti buttare all’aria tutto. L’atteggiamento nei confronti della vita dev’essere ottimista, ma è comprensibile che quando ci sono delle difficoltà non è facile adottarlo.

Gemelli, Venere dal giorno 8 inizia un transito importante. Hai dovuto lottare contro mille problemi e, dal punto di vista economico e lavorativo, non ti sei fermato un attimo. In amore è possibile dare spazio ai nuovi sentimenti? L’Oroscopo di Paolo Fox ti dà il semaforo verde! Se vivi una relazione da tempo, forse va un po’ aggiustata: se per troppo tempo hai detto sì, pensando no, dovrai badare di più a te stesso e chiarire qualche malinteso.

Cancro, una giornata buona! Parliamo di casa, di famiglia e anche di qualche disputa che potrebbe nascere tra genitori e figli. Spesso, quando abbiamo buone stelle (adesso tu hai Sole, Mercurio, Marte, Saturno e Giove ottimi), basta solo chiedere per ottenere, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox: anche se ci sono situazioni complicate, non serve arrabbiarti e trova piuttosto un compromesso.

