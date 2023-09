Oroscopo Paolo Fox di oggi 5 settembre 2023/ Ariete e Cancro sotto la pressione di Marte

Oroscopo Paolo Fox: Marte opposto crea qualche disagio all’Ariete, il Toro ha due giornate buone

Ariete, sei sempre più sicuro di te, ma peccato per questi incidenti di percorso, con Marte in opposizione: c’è chi non è stato bene oppure, per distrazione, ha dimenticato qualcosa di molto importante e adesso deve rimediare. Inevitabilmente, chi va di corsa, prima o poi commette degli errori, dice l’Oroscopo di Paolo Fox. Sei una persona molto coinvolgente e diretta: a qualcuno non piace il fatto che dici sempre la verità in faccia, però è nella tua natura essere così forte e determinato nelle tue scelte. Qualche ritardo è da mettere in programma.

Toro, oggi e domani sono giornate di recupero e poi l’Oroscopo di Paolo Fox spera che tu possa anche recuperare una certa tranquillità dal punto di vista economico: non tutti, ma molti hanno avuto discussioni e divergenze, da giugno, per questioni riguardanti il patrimonio. Tuttavia Giove permette di cadere in piedi e questo cielo permette anche di togliersi una soddisfazione: se hai interrotto un accordo o in qualche modo sei stato messo da parte, in un certo progetto, vedrai che ti prenderai delle buone soddisfazioni. Chi inizia un nuovo progetto inevitabilmente si sente agitato e ansioso, ma anche qui Giove è una sorta di panacea, perché permette di affidarsi a un destino migliore. Comunque, per ora, nessuno ti tocca, poi se sei tu a voler cambiare, è un altro discorso. In amore ancora pazienza: evidentemente la tua testa sta altrove.

Gemelli, ogni battaglia può essere vinta con la fantasia e con la creatività: l’Oroscopo di Paolo Fox ricorda appunto che sei governato da Mercurio, pianeta che in astrologia rappresenta l’ingegno e la grande forza del pensiero. Così, quando tutti scappano, perché ci sono delle problematiche che sembrano irrisolvibili, tu riesci a trovare il modo di sfruttare queste problematiche a tuo vantaggio. Favoriti i nuovi amori: molto importante adesso rifugiarsi a livello sentimentale in certezze che magari, nell’ambito del lavoro, sfuggono.

Cancro, hai molta voglia di metterti in gioco, ma Marte contrario porta agitazione, avverte l’Oroscopo di Paolo Fox. In certi momenti, ti senti intollerante e solo nell’affrontare i problemi e persino chi è in coppia e convive ogni tanto si sente isolato. Bisogna recuperare al più presto un po’ di fiducia.











