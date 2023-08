Oroscopo Paolo Fox di oggi 6 agosto 2023/ L’Acquario non rimandi a lunedì, i Pesci hanno un Mercurio ostico

Oroscopo di Paolo Fox: cielo ottimo per l’amore per il Sagittario, il Capricorno metterà in riga qualcuno

Sagittario, oggi abbiamo Sole, Luna e Venere in ottimo aspetto: la parte amore, emozioni e incontri è favorita, mentre la parte lavoro sai che è in ristrutturazione, ti ricorda l’Oroscopo di Paolo Fox: Sono iniziati nuovi lavori e in vista di settembre hai in mente di fare qualcosa di diverso. Un po’ ti sei stancato di fare le solite cose ed è probabile che, in questi giorni, nell’ambito del lavoro tu stia aiutando qualcuno che non ce la fa. C’è qualche dubbio e soprattutto chi lavora in famiglia avrà qualcosa da ridire. Dal punto di vista amoroso invece sei al centro dell’attenzione di tante persone. Vittorie o comunque interessanti novità riguardano proprio i sentimenti.

Capricorno, il 2023 è un anno di grandi scelte. Dipende dalle circostanze, ma c’è chi convive e chi si sposa, chi trova un grande amore, chi torna a casa e fa un lavoro che aveva dimenticato e chi inizia a lavorare seriamente a un grande progetto: è un anno in cui Saturno dice:”Muoviti! Devi costruire”. Tutti coloro che hanno perso tempo o preso tempo devono anticipare qualsiasi tipo di scelta. È chiaro che, in una condizione del genere, tu debba mettere in riga persone che non fanno quello che dovrebbero e questo soprattutto se sei a capo di qualcosa: anche se sei a capo di una famiglia, specifica l’Oroscopo di Paolo Fox. È molto importante trovare i giusti aiuti, nell’ambito del lavoro. Venere sarà attivissima da qui a ottobre: l’amore può tornare protagonista.

Oroscopo Paolo Fox: l’Acquario ha questa giornata per risolvere, i Pesci devono rivedere un progetto

Acquario, se c’è qualcosa che non va, cerca di risolvere tutto in questa giornata di domenica e non rimandare nulla a lunedì o martedì. Le emozioni ogni tanto per te sono difficili da gestire: da una parte vuoi l’amore per la vita e dall’altra le persone dopo un po’ ti annoiano. Il miglior legame per l’Acquario potrebbe essere un’amicizia amorosa, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox. Comunque è chiaro che anche gli Acquario si sposano e convivono, però in questi giorni sbuffano un po’ troppo e bisognerebbe capire perché.

Pesci, è possibile che in questo momento tu debba riflettere non solo sui soldi, ma anche su alcuni progetti che andranno ritoccati: l’Oroscopo di Paolo Fox lo attribuisce a Mercurio in aspetto un po’ complesso. Le prime tre settimane saranno importanti per definire quello che andrai a fare da settembre. Non dimenticare l’amore! Perché è utile, anche in questo giorno, avvicinarti alla persona che ti piace, mentre i nuovi incontri sono sempre favoriti.











