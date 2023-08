Oroscopo Paolo Fox di oggi 6 agosto 2023/ Tante responsabilità per il Leone e la Vergine ha una buona Luna

Oroscopo Paolo Fox: domenica da dedicare ai sentimenti per il Leone, la Vergine è fuori dall’opposizione della Luna

Leone, le tensioni del periodo saranno presto sostituite da qualcosa di valido, però quel Giove contrario parla di persone che stanno portando avanti delle responsabilità davvero toste e quindi c’è chi non è contento e chi è stato male. Giove in quadratura porta qualche disagio, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox. Tuttavia, il Leone quando si trova davanti un ostacolo non si scoraggia e vuole superarlo. Oggi meglio dare spazio ai sentimenti, con Luna e Venere in buon aspetto.

Vergine, visto che la Luna non è più opposta da qualche ora, si può tentare di risolvere un piccolo problema , soprattutto se nelle giornate del 3 e del 4 agosto hai avuto delle incertezze. Lo sai che la tua vita è cambiata, anche a livello lavorativo e lo sanno in maniera particolare quelli che hanno una professione che va avanti da tempo e che, ultimamente, ha avuto dei contraccolpi e forse è stata gestita in maniera diversa, per colpa di eventi esterni. L’Oroscopo di Paolo Fox conferma quindi che è iniziata una forte revisione della tua vita: potature necessarie e tagli del superfluo proposti da Saturno opposto e poi c’è Giove che ti dice “sei giunto al capolinea, già da tempo avevi in mente un progetto, non sono necessarie corse aggiuntive ed evidentemente hai un traguardo da raggiungere”. L’amore si risveglia ad ottobre: sembra un tempo lontano, ma per chi cerca un sentimento, ci sono solo due mesi di tempo per trovarlo. Per chi vuole recuperare un amore, è tempo di trovare nuovi spunti per stare insieme.

Bilancia, recupero e si spera anche fisico. È normale che chi ha un’attività creativa e autonoma abbia di più, rispetto a chi lavora sotto regole e sotto pressione, di più a livello di fantasia e di speranza. C’è chi in questi giorni farà una scelta importante: forse allontanerà un agente o liquiderà con poche parole una persona che è solo un peso. Già ci sono stati degli scontri, sia in amore sia sul lavoro di recente, e ora la Bilancia è intollerante. dice l’Oroscopo di Paolo Fox.

Scorpione, calma e sangue freddo perché queste sono delle giornate in cui basta una parola di troppo per farti scattare. L’Oroscopo di Paolo Fox ha parlato di atteggiamenti forse provocatori e in amore ci sono delle giornate particolari, come lunedì e martedì, in cui avremo un cielo un po’ particolare. Pretendi molto oppure hai qualche dubbio di lavoro, personale o economico che si riversa nella coppia: non perché ci debbano essere forti tensioni, ma c’è dell’elettricità nell’aria. Forse vuoi delle prove d’amore o delle sicurezze in più, in generale.











