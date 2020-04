Oroscopo Paolo Fox di oggi 6 aprile 2020/ Acquario, Bilancia, Toro e Pesci

Previsioni oroscopo Paolo Fox oggi 6 aprile per Acquario e Bilancia

L’oroscopo di Paolo Fox ci permette di analizzare da vicino i segni di Acquario e Bilancia. L’Acquario è sul punto di fare scelte importanti, Marte e Saturno nel segno sono ottimi. Periodo migliore per le relazioni. In questi giorni avete pensieri su amore e amicizia. Le persone le desideriamo sempre quando non ci sono più. Potete rivedere le scelte fatte di corsa, pensate un po’ al passato e alle scelte fatte di corsa. La Bilancia ha Venere, Marte e Saturno in buon aspetto. Si recupera. A livello di sentimenti siete più favoriti, a livello professionale sospensioni e si riparla di accordi dopo il 27 del mese. Sentirsi amati è importante domani con la Luna nel segno le emozioni contano di più.

Analisi oroscopo Paolo Fox per Toro e Pesci

Voltiamo pagina per l’oroscopo di Paolo Fox ed ecco i segni di Toro e Pesci. Il Toro si trova in imbarazzo, ogni giorno deve bloccare un’aggressività verbale, a volte vorreste mandare a quel paese tutte le persone che vi danno fastidio. Fosse per voi, per parlare di cose concrete, venerdì e sabato ci sono state delle tensioni. Cercate di superare i trascorsi. Curate la forma fisica. I Pesci sono frastornati. Che avete fatto? Forse siete tristi o stanchi. Fatevi forza perché è un problema passeggero. Le crisi sono lentamente superabili. Si vede una luce nuova. Per l’amore siate prudenti, non tutti vivono una crisi ma molti non riconoscono più un amore. Bisogna capire se la persona è in casa o fuori casa. Le cose vanno avanti ma per le relazioni sentimentali serve chiarezza.



© RIPRODUZIONE RISERVATA